Galaxy Watch Active, Galaxy Fit e Galaxy Buds, i nuovi indossabili Samsung

Oltre alla nuova line up di Galaxy S10, comprensivo del nuovo Galaxy Fold, Samsung ha rivelato i suoi nuovi dispositivi indossabili: si tratta di Galaxy Watch Active, due smartband Galaxy Fit, e le sue “AirPods”, chiamate Galaxy Buds.

Non si tratta di dispositivi totalmente nuovi, considerando che nei giorni scorsi erano emersi in foto attraverso l’app ufficiale Samsung. Galaxy Watch presenta un display da 1.1 pollici, con tecnologia AMOLED, e funzionalità always-on. Tra le sue caratteristiche la possibilità di tenere traccia di tutti i dati relativi all’esercizio fisico, al sonno, ma anche dati su situazioni di stress, e naturalmente il tracking relativo alla salute, come ad esempio quelli della pressione del sangue tramite applicazione facoltativa. Supporta i comandi vocali Bixby e si basa su sistema operativo Samsung Tizen OS, ma è in grado di connettersi a smartphone Android e iPhone, questi da iPhone 5, e successivi.

Per quanti avessero bisogno solo di una smartband, Samsung presenta le nuove Galaxy Fit, con schermo AMOLED da 0,95 pollici, che permette di monitorare manualmente o automaticamente gli allenamenti, potendo scegliere da un elenco di oltre 90 attività. Permettono di monitorare la frequenza cardiaca, il sonno, e lo stress, e si sincronizzano con lo smartphone per mostrare le notifiche in entrata. Tra le altre caratteristiche, offrono watchface dual-clock. Il tracker è impermeabile fino a una profondità di 50, come il Watch Active.

Sarà disponibile anche una versione più economica, il Galaxy Fit e, che utilizza un pannello PMOLED 0,74 pollici e sacrifica leffermente le prestazioni, eliminando ad esempio un giroscopio.

Ultimi, non per importanza, i Galaxy Buds, gli auricolari wireless simili ad AirPods, ce utilizzano una tecnologia avanzata per il suono ambientale, che li rende adatti all’ascolto sulle due ruote o in condizioni di traffico non indifferente. Naturalmente, permettono di effettuare chiamate, anche grazie a una coppia di microfoni su ogni earbud.

I Buds assicurano fino a 6 ore di riproduzione audio, più altre 7 ore grazie alla ricarica tramite custodia. Saranno disponibili in nero, bianco, e gialle. Samsung non ha dichiarato quando saranno disponibili i nuovi indossabili, né i prezzi di listino.