Kawasaki Ninja 7 è la prima moto ibrida

Dopo aver recentemente presentato a Parigi le nuove moto elettriche, guidabili con patente A1, Kawasaki ha presentato quella la prima moto ibrida al mondo prodotta in serie: la Kawasaki Ninja 7 Hybrid.

I primi esemplari saranno disponibili all’inizio del 2024. Alla base della Ninja 7 Hybrid ci sono un nuovo motore bicilindrico parallelo da 451 cc – a quattro tempi e raffreddato a liquido, con cambio clutchless manuale o automatico – e un motore elettrico alimentato a batteria: una tecnologia inedita su una due ruote, che promette una potenza combinata di 43,5 kW che arriva fino a 51,1 kW grazie all’e-boost.

Nninja 7 hybrid è una moto di medie dimensioni che offre prestazioni complessive assimilabili a modelli tra i 650cc e 700cc, con un’accelerazione in partenza da fermo paragonabile a quella di una supersport 1.000cc, un consumo di carburante pari a quello di una 250cc e una guida sportiva con cambio a manubrio.

Sono disponibili tre modalità di guida (SPORT-HYBRID, ECO-HYBRID ed EV), con un diverso approccio alla guida e in grado di adattandosi a varie situazioni.

Tra le caratteristiche troviamo lo start-and-stop grazie al quale, a moto ferma, il motore a combustione si arresta per risparmiare carburante e ridurre le emissioni, e l’Automatic Launch Position Finder (ALPF) che – quando selezionato – sceglie automaticamente la prima marcia quando la moto è ferma, oltre a una modalità “walk” sia in avanti che in retromarcia per facilitare le manovre a bassa velocità e i parcheggi.

Il motore a benzina e il motore elettrico da 9kW sono integrati insieme in un telaio a traliccio, tipico e distintivo di Kawasaki, per formare un’unità compatta, con la batteria agli ioni di litio da 48V posizionata in modo da ottimizzare la distribuzione dei pesi.

Per quanto riguarda il design, la Ninja 7 Hybrid si distingue per la colorazione, con la parte bassa della carena verde lime opaco e la carrozzeria argento e nera.

Dal punto di vista ergonomico, la posizione di guida porta il pilota a protendersi verso il cupolino ed interagire con i comandi a manubrio. Per quanto riguarda la strumentazione, il display (TFT a colori) include la connettività con lo smartphone, attraverso una versione dedicata dell’app RIDEOLOGY.

I prezzi non sono stati comunicati; saecondo Kawasaky, la Ninja 7 Hybrid fissa standard di riferimento per tutte le moto ibride che verranno.

