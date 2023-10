Le novità iCloud e come usarle per personalizzare riquadri e funzioni

Apple ha recentemente aggiornato iCloud, la versione web del servizio di archiviazione cloud personale, con nuove funzioni e design per Calendario, Contatti, Promemoria, Drive e altre app, ora con la possibilità di personalizzare l’interfaccia tramite i riquadri.

Oltre a nuove funzioni che rendono l’esperienza d’uso sempre più simile a quella del Mac, ora l’utente può anche personalizzare l’interfaccia della pagina principale con i riquadri di più app e servizi Apple, una soluzione che richiama i widget sempre più estesi in iPhone, iPad e Apple Watch.

Dal sito web dedicato a iCloud (qui i vari dettagli su cos’è e a cosa serve) è possibile accedere a Mail, Contatti, Calendari, Foto, iCloud Drive, Note, Promemoria, oltre alle versioni cloud dei software di produttività Apple Pages, Numbers, Keynote, infine anche utilizzare la piattaforma e servizio di localizzazione dei propri dispositivi Apple Dov’è.

I widget di iPhone e Mac, su iCloud ci sono i riquadri

La nuova versione di iCloud.com consente di personalizzare i contenuti dei riquadri permettendo di visualizzare più contenuti dalle app. Si può, ad esempio, scegliere di mostrare solo le nostre foto preferite; si possono eseguire azioni rapide come eliminare un’email o contrassegnare un promemoria come completato direttamente da un riquadro.

È possibile configurare e personalizzare la homepage per mostrare diversi layout dello stesso riquadro e visualizzare più contenuti dalle app preferite. È possibile accedere alle opzioni di layout dal menu nell’angolo in basso a destra di ogni riquadro, tramite la tradizionale icona a forma di cerchio con i tre puntini.

Altra novità riguarda la possibilità di ricevere gli ultimi aggiornamenti da Mail e Calendario sul proprio computer con le notifiche del browser; è possibile configurare le notifiche del browser nelle impostazioni di iCloud sul web (click sull’icona in alto a destra > Impostazioni di iCloud > Notifiche del browser per le app)

In Mail da iCloud.com è possibile allegare foto e file direttamente da iCloud; è anche possibile annullare l’invio di un’email appena inviata prima che il mittente la riceva.

Per quanto riguarda il Calendario è attivo il “Controllo identità”: è possibile controllare l’indirizzo email visibile agli altri negli inviti agli eventi e utilizzare un dominio email personalizzato per unire le identità Mail e Calendario (funzionalità gestibile dalle impostazioni di Calendario di iCloud).

Anteprima al volo su iCloud come su Mac

iCloud Drive supporta la “vista elenco”, permettendo di passare dalla visualizzazione delle icone dei file a quella lista o elenco con l’opzione nell’angolo in alto a sinistra. Cliccando sulla barra spaziatrice mentre si seleziona un file o una foto è possibile visualizzare un’anteprima prima di procedere con l’apertura o il download.

Si può accedere alla visualizzazione rapida anche dal menu opzioni. Ora è possibile accedere in modo semplice ad azioni come rinominare un file o scaricarne una copia dal menu opzioni.

Sul versante Foto, è possibile visualizzare i “Ricordi” e riprodurli a tutto schermo cliccando sul ricordo; è anche possibile visualizzare la selezione in una presentazione, selezionando “Riproduci presentazione” dal menu nell’angolo in alto a destra.

Note supporta la creazione di note collegate, digitando >> o cliccando Cmd + K come comando rapido per aggiungere un link mentre si scrive una nota. È possibile collaborare con altre persone su un’intera cartella di note e sfruttare la ricerca suggerita per affinare la ricerca con categorie come note condivise, elenchi di controllo, tag e altro.

I Promemoria, infine, sono personalizzabili: si possono aggiungere date, posizioni, contrassegni e altro usando il tasto Modifica dettagli.

Ricordiamo che a settembre Apple ha introdotto nuovi piani di archiviazione iCloud con opzioni da 6TB e 12TB: i dettagli in questo articolo di macitynet. Su macitynet trovate centinaia di Tutorial dedicati a Mac, iPad e iPhone, Apple Watch web e social. Partite da questa pagina per scoprirli tutti, anche divisi per piattaforma.