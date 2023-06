Cos’è kernel_task e perché si impossessa dei Mac bollenti

Sui forum ufficiali di Apple e non solo si trovano spesso post di utenti che lamentano una percentuale di utilizzo eccessivo di un processo di sistema denominato kernel_task, che arriva a monopolizzare la CPU.

Apple ha recentemente aggiornato una pagina di supporto dedicata e spiega che una delle funzioni svolte dal processo in questione è quella di contribuire alla gestione della temperatura della CPU e si potrebbe notare un’attività più intensa delle ventole (nei computer che prevedono questo sistema di raffreddamento).

Come fa un processo a migliorare la gestione della temperatura? Molto semplice: rendendo disponibile meno la CPU ad altri processi che ne fanno un uso intensivo. In altre parole, kernel_task risponde alle condizioni che causano il surriscaldamento della CPU, anche se non sembra che il Mac si surriscaldi, ma non ne è la causa. Quando la temperatura della CPU diminuisce, il processo kernel_task riduce automaticamente la propria attività.

Il problema del riscaldamento si verifica di più nei Mac con processori Intel la cui frequenza di funzionamento varia secondo i compiti che sta svolgendo la macchina. In determinati casi (raggiungimento di temperature limite), per contribuire a diminuire il carico della CPU, il processo kernel_task intensifica la sua attività, modulando le performance in base al carico delle frequenze.

Grandi percentuali in termini di utilizzo della CPU si notano soprattutto sui Mac con scarsa ventilazione (per problematiche causate ad esempio da un flusso d’aria insufficiente, polvere o detriti che bloccano le prese d’aria, le porte di scarico o una ventola ostruita) o assenza di sistemi di ventilazione. Un computer surriscaldato può in determinati casi riavviarsi, arrestarsi e l’utente riscontrare problemi di prestazioni in modo intermittente. Se si nota un calore eccessivo, è bene verificare dove il computer è collocato e, per quanto possibile, ridurre il calore all’interno per migliorare le prestazioni del sistema ed evitare eventuali danni ai componenti interni.

