Kingston presenta XS1000, SSD esterno compatto e leggero

Kingston Digital Europe ha annunciato l’SSD esterno XS1000, una soluzione di backup dei file piccola ed elegante.

XS1000 si aggiunge a XS2000 come nuova offerta nel portafoglio di prodotti SSD esterni di Kingston.

Entrambi i drive sono estremamente compatti, con un peso inferiore ai 29 grammi e tascabili.

L’SSD XS1000 vanta velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e capacità fino a 2TB, offrendo ampio spazio per l’archiviazione di foto, video e file. Il drive viene fornito con un cavo da USB-C a USB-A e mantiene la compatibilità retroattiva garantendo connettività anche con i dispositivi precedenti.

Piccolo come un portachiavi, XS1000 è indicato come un compagno affidabile per facilitare il backup dei file, documenti importanti, ricordi e file multimediali.

L’unità, come accennato, è compatta (la metà di un SSD standard), misura 69,54 x 32,58 x 13,5 mm, e pesa 28,7 g, garantendo una portabilità senza pari. XS1000 è disponibile nelle varianti da 1TB e 2TB ed è coperto da una garanzia limitata di cinque anni con supporto tecnico gratuito. I materiali dell’involucro sono metallo e plastica.

Su Amazon nel momento in cui scriviamo la variante da 1TB è venduta 93,00 euro; la variante da 2TB costa 133,10 €.