I negozi Apple si preparano per l’evento del 12 settembre

I responsabili degli interventi periodici di aggiornamento degli allestimenti dei negozi al dettaglio della Casa di Cupertino avranno da fare la sera del 12 settembre, in occasione di “Wanderlust“, titolo scelto per l’evento di quest’anno nel corso del quale Apple dovrebbe presentare la nuova lineup di iPhone e altri dispositivi.

L’indicazione di nuovi allestimenti previsti la sera stessa del 12 settembre è riferita dal solito Mark Gurman di Bloomberg: “Questo implica che alcuni nuovi prodotti potrebbero essere immediatamente disponibili o che è stato semplicemente richiesto di sistemare il nuovo materiale di marketing”.

Tra i nuovi prodotti che sono previsti in arrivo ci sono i già citati iPhone 15, lineup prevista con quattro modelli: la versione base standard, l’iPhone 15 Plus, i top di gamma iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max o Ultra. Oltre ai nuovi iPhone, è prevista la presentazione degli Apple Watch Series 9 e sembra confermata anche la presentazione degli AirPods con porta Usb-C per la custodia di ricarica e trasporto, passaggio obbligato imposto dalla Commissione Europea.

Apple retail stores will be doing updates the night of September 12th, after the event. This implies that some new products could see near-immediate availability — or that they’ll simply be quickly putting up new marketing materials. https://t.co/SIlfWXOPhP

— Mark Gurman (@markgurman) September 5, 2023