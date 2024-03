Kinscoter KC-111, umidificate la casa spendendo solo 20 €

Se avete bisogno di umidificare una stanza della casa ecco allora che il Kinscoter KC-111 attualmente in sconto si presenta come un’opportunità imperdibile: non solo perché adesso vi costa soltanto 20 Euro, ma perché lo fa in maniera elegante, offrendovi un buon livello di personalizzazione.

Potete persino usarlo come diffusore di aromi: vi basta aggiungere qualche goccia della vostra essenza preferita nel serbatoio dell’acqua (che è da 3 litri) per poter profumare un salotto o, se avete un’attività, ad esempio potete impiegarlo in una Spa, in una stanza dei massaggi o in qualsiasi altro ambiente che ha bisogno di essere umidificato e profumato.

Secondo la scheda tecnica riesce ad umidificare correttamente una stanza di massimo 30 metri quadrati e siccome è possibile regolare il getto di vapore acqueo, diventa una valida soluzione anche come assistente per le piante, perché vi permette di mantenere la stanza in cui si trovano umida quanto basta per consentirgli di proliferare.

È abbastanza silenzioso (30 dB) e si può controllare a distanza anche col telecomando in dotazione, non solo per l’accensione e lo spegnimento ma anche per la regolazione della diffusione scegliendo tra un flusso di 100, 200 o 300 ml/h. Se si riempie tutto il serbatoio si riesce quindi a mantenerlo attivo e funzionante per un massimo di 30 ore, coprendo quindi l’intero arco della giornata.

Una delle sue caratteristiche più evidenti è il design, che lo fa somigliare ad uno degli altoparlanti della prestigiosa Harman Kardon: il serbatoio è trasparente, perciò si può tenere visivamente d’occhio il livello dell’acqua, ed è anche piuttosto compatto (alto 23 centimetri, diametro di 18) perciò è facilmente posizionabile nel punto che vi è più congeniale per i vostri utilizzi.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 73,63 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 72% andando a spendere soltanto 20,10 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

