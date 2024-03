In circolazione versioni pirata di CleanMyMac con malware incorporato

MacPaw, gli sviluppatori dell’utility CleanMyMac, riferiscono di avere individuato malware all’interno di versioni pirata della loro app.

Moonlock, divisione di MacPaw che si occupa di cybersicurezza, riferisce di svariati siti che distribuiscono copie illegali del software in questiome, con integrato all’interno malware che, ad esempio, consente di rubare passsword. I siti in questione attirano gli utenti con tecniche di phishing usando il nome e il logo di MacPaw; i siti sembrano graficamente simili a quello legittimo, a volte scompaiono e ricompaiono con nomi diversi.

Oltre al web, anche alcuni canali YouTube promettono di scaricare versioni complete di CleanMyMac X indicando nella descrizione dei filmati parole chiave del tipo: “cleanmymac x free download full version”.

Questi canali, spiegano gli sviluppatori, non hanno nulla a che fare con MacPaw o CleanMyMac e sono solo un esempio di come i cybercriminali cercano di spacciare come legittimo software che non lo è, con ovvie conseguenze sulla privacy e la sicurezza.

I consigli sono quelli di sempre: scaricare il software da fonti affidabili (es. Mac App Store o il sito ufficiale dello sviluppatore), verificare gli URL prima di scaricare qualsiasi cosa facendo attenzione alle piccole differenze con i nomi reali (il sito ufficiale di MacPaw è macpaw.com e non macpaw.us o macpaw.pro), tenere conto di chi pubblica determinati link, se l’applicazione risultata firmata digitalmente o no, e in caso di dubbi contattare direttamente gli sviluppatori.

Chi distribuisce malware sa bene che gli utenti sono attratti in modo irresistibile da chi promette strumenti e utility miracolose per “pulire il computer”. macOS, in realtà, esegue periodicamente (giornalmente, settimanalmente e mensilmente) routine interne di pulizia e molte utility che promettono di fare miracoli non fanno altro che forzare l’avvio di procedure di pulizia che macOS esegue per sua natura. Prima di scaricare da siti a vanvera utility che promettono di “pulire” e “velocizzare” il computer, chiedetevi se davvero vale la pena rischiare e fornire nome utente e password dell’utente amministratore a programmi (pirata e no) scaricati da fonti inaffidabili.

A questo indirizzo un nostro articolo su tutto ciò che bisogna sapere sul malware per Mac.

Per tutte le notizie sulla sicurezza informatica rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.