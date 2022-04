Kit di pronto soccorso da viaggio in offerta a 15,26 euro

Ogni casa dovrebbe avere una valigetta di pronto soccorso e se ne cercate una che possa essere portata facilmente anche in viaggio, allora non fatevi sfuggire l’offerta sulla Xiaomi Youpin attualmente in promozione a 15,26 euro.

Quella di cui ci accingiamo a parlarvi è una scatola costruita interamente in polipropilene che si compone sostanzialmente di due aree: una, inferiore, permette di stipare le medicine più voluminose e include tre diversi scompartimenti con cui poterle tenere adeguatamente separate; l’altro, accessibile attraverso uno sportello a parte, è invece un vano al cui interno possono essere raccolti cerotti e garze, in modo da avere un facile accesso all’area di primo intervento.

Questa valigetta ha dimensioni piuttosto compatte: misura nello specifico 20,5 x 17 x 8,5 centimetri e perciò può facilmente entrare anche in una valigia. Nell’area inferiore, quella più grande, ci sono tre scompartimenti che separano il contenuto: il più piccolo misura circa 6 x 6 centimetri mentre uno ha un lato di pari dimensioni e l’altro invece è lungo 11 centimetri; la vasca più grande misura invece 17 x 14 cnetimetri.

Chi decide di acquistare questa soluzione come dicevamo al momento la può trovare in sconto: anziché 23,57 euro risparmia il 35%, pagandola cioè 15,26 euro. Va precisato che non si tratta di un kit di pronto soccorso completo, ma soltanto della valigetta all’interno del quale riporre il necessario. In questo modo chiunque può adattare gli spazi in base alla situazione che desidera poter affrontare, scegliendo medicine e strumenti da avere sempre con sé e riponendoli poi nell’ordine più congeniale.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.