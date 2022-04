Apple svela i vincitori del concorso Shot on iPhone Macro

Da anni Apple organizza sfide tra gli utenti iPhone nel mondo, invitandoli a sottoporre le proprie fotografie migliori che verranno poi giudicate e selezionate da una giuria internazionale di esperti: il concorso e la sfida Shot on iPhone Macro è stata lanciata a gennaio ed ora la multinazionale di Cupertino annuncia foto e vincitori.

Naturalmente era possibile partecipare con una fotografia macro realizzata con iPhone 13 Pro oppure iPhone 13 Pro Max, inviando gli scatti ad Apple tra gennaio 2022 e il 16 febbraio scorso. L’elenco dei 10 vincitori, tra cui anche un italiano, dimostra la comunità globale e diversificata degli utenti iPhone nel mondo provenienti da Cina, Ungaria, India, Spagna, Tailandia e Stati Uniti.

«Le immagini vincitrici dimostrano che la bellezza della macrofotografia è la sua capacità di trasformare l’ordinario in straordinario e di catturare le piccole cose in grande stile» dichiara Apple nell’annuncio dei vincitori. «Le foto includono incredibili scatti della natura che potrebbero essere trascurati ad occhio nudo, come gocce di rugiada su una ragnatela, fiocchi di neve sui peli di un cane, un fiore di ibisco cavernoso e una fragola avvolta in minuscole bolle di soda».

Qui di seguito riportiamo i membri della giuria di esperti che hanno selezionato le foto: Anand Varma, Apeksha Maker, Peter McKinnon, Paddy Chao, Yik Keat Lee, Arem Duplessis, Billy Sorrentino, Della Huff, Kaiann Drance e Pamela Chen. La fotografia dell’interno di un ibisco che riportiamo in questo articolo è intitolata The Cave, la grotta, ed è realizzata da Marco Colletta di Taranto, uno dei 10 finalisti selezionati del concorso di Apple Shot on iPhone macro. Qui di seguito riportiamo i commenti dei giudici “Le ricche trame e i colori di questa immagine la fanno risaltare e la messa a fuoco morbida del primo piano è un meraviglioso elemento compositivo che attira lo spettatore” Della Huff. “Scattare di lato in macro non è un compito facile perché bisogna considerare se lo sfondo ingombra l’immagine. Mi piace la composizione di questa immagine con i boccioli circondati dai petali, come se fossero abbracciati e amati. La luce e l’ombra danno un senso di serenità” Paddy Chao.

Per scoprire come è nata la campagna Shot on iPhone rimandiamo a questo articolo di macitynet.