KRANK Berlin è un nuovo medical drama in arrivo su Apple TV Plus

Pubblicità

Apple TV+ ha annunciato in partnership con ZDFneo, il medical drama “KRANK Berlin“, prodotto da Violet Pictures e Real Film Berlin.

La serie è co-creata da Samuel Jefferson, ex medico di pronto soccorso diventato sceneggiatore, e da Viktor Jakovleski. KRANK Berlin vede tar i protagonisti Haley Louise Jones (“Dear Child”, “Paradise”) nel ruolo della Dott.ssa Parker e Slavko Popadić (“Crooks”), al fianco di un cast che include Şafak Şengül (“Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush”), Aram Tafreshian (“Dogs of Berlin”), Samirah Breuer (“The Gryphon”), Bernhard Schütz (“Barbarians”) e Peter Lohmeyer (“I don’t work here”).

La serie è così descritta: “Gestire un frenetico pronto soccorso nel più duro e affollato ospedale di Berlino, non è un compito facile per la giovane Dott.ssa Parker, che cerca di ripartire da zero nella grande città dopo uno sconvolgimento della sua vita a Monaco. Quando cerca di attuare riforme necessarie, Parker deve confrontarsi con l’immobilismo di staff ospedaliero sottopagato, impreparato e cronicamente affaticato che riesce ad andare avanti grazie a indispensabili dosi di umorismo nero. Nonostante le difficoltà di un sistema sanitario sempre più spietato, il team malconcio deve mettere da parte le divergenze e affrontare insieme le difficoltà per salvare vite”.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video,Netflix, Apple TV+ e Disney+.