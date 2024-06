Apple TV Plus ha chiesto docuserie sul Vietnam

Pubblicità

Apple TV+ si è rivolta ai produttori della miniserie documentaria “9/11: One Day in America” per raccontare la storia della guerra del Vietnam.

A riferirlo è il sito Deadline spiegando che la casa di produzione britannica 72 Films (acquisita nel 2022 da Fremantle, azienda di produzione e distribuzione globale), pensa ad un mix di coinvolgenti filmati di archivio e racconti in prima persona per una docuserie in sei puntate dal titolo: “Vietnam: The War That Changed America“.

Stando a quanto riferisce Deadline, ogni episodio prevede ricongiungimenti e storie di vita raccontate da persone costrette ad affrontare “dolorose situazioni di vita o di morte e impossibili scelte morali”.

La serie “Vietnam: The War That Changed America” è diretta da Rob Coldstream, che ha collaborato con 72 Films al timone di “John Lennon: Murder Without a Trial”, serie disponibile su Apple TV+ che mostra per la prima volta alcune figure chiave della vita e morte di John Lennon, tra cui persone care e componenti del personale medico e investigativo, condividendo ricordi e rivelando cos’è successo la notte dell’omicidio.

Il produttore di “Vietnam: The War That Changed America” è Caroline Marsden (“9/11: One Day In America”); i produttori esecutivi sono David Glover (“9/11: One Day in America”) e Mark Raphael (noto per la serie TV “Crime and Punishment”).

