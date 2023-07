KugooKirin S1 Pro, tra i monopattini più economici nel settore

I monopattini sono ormai tra i mezzi elettrici più utilizzati per la città, ma il settore ha visto rincari su quasi tutte le linee. Trovare un monopattino performante sotto i 250 euro è davvero difficile. KugooKirin S1 Pro, però, ci riesce e con l’offerta di oggi si promette di essere uno dei migliori per rapporto qualità prezzo. Costa appena 219 euro e si acquista direttamente a questo indirizzo.

KugooKirin S1 Pro propone, anzitutto, uno pneumatico da 8 pollici, che consentono di calcare qualsiasi manto stradale. E’ in grado di superare salite con 15 gradi di pendenza, ed è certificato IP45. Il monopattino ha dimensioni di 110*42,5*109 cm, ed è spinto da un motore da 350W, che gli consente di raggiungere la velocità massima di 25 km/h.

Il monopattino pesa circa 13,65 kg e ha una batteria al suo interno 18650 Lo da 7.5 Ah, che gli consente di raggiungere circa 30 km di autonomia, a seconda dell’utilizzo e del peso del rider. Si ricarica in circa 4-5 ore.

Il monopattino offre tutte le certificazioni per poter legittimamente circolare sulle strada in Italia, CE e ROHS. A livello di certificazioni è antipolvere e naturalmente impermeabile, così da poter guidare anche sotto la pioggia, nel caso in cui si dovesse essere sorpresi dal maltempo durante la marcia.

Al m omento si trova in forte sconto, con un prezzo di listino in calo del 60%. Lo potete acquistare nella colorazione nera direttamente a questo indirizzo al prezzo di 219 euro.