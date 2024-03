KuKirin G2 Pro, il monopattino elettrico con sellino

KuKirin G2 Pro è un monopattino elettrico ben diverso dagli altri: non solo perché c’è anche la sella per mettersi seduti, ma perché usa freni a disco, ammortizzatori, ruote con battistrada sovradimensionato e una serie di altre caratteristiche che lo rendono comodo e sicuro. Se vi interessa al momento potete comprarlo in sconto.

Già dalle immagini si intuisce di avere a che fare con qualcosa di completamente innovativo. Partiamo innanzitutto dal fatto che usa un motore da 600 Watt, ben più potente quindi dei più diffusi motori da 350 Watt che troviamo in monopattini e biciclette elettriche.

Questo non solo gli consente di spingere senza problemi fino a 120 Kg di peso anche su salite con una pendenza massima di 25°, ma è in grado di raggiungere i 45 chilometri orari di velocità, ed ecco quindi che entra in gioco la necessità di usarlo eventualmente col sellino in dotazione in modo da poter stare più comodi e controllare meglio il veicolo durante la guida.

Dal manubrio si accede a tutte le funzioni: qui troviamo infatti la leva del freno che aziona i freni a disco posti all’anteriore e al posteriore, l’interruttore per accendere le luci LED, il pulsante per il clacson, la serratura per bloccare il monopattino con la chiave, lo schermo da cui tenere d’occhio le varie statistiche e via dicendo.

Come dicevamo è comodo anche perché usa un sistema di ammortizzatore sia all’anteriore che al posteriore, in più si può regolare l’altezza del manubrio. Le ruote sono da 10 pollici e presentano un battistrada abbastanza ampio da promettere una buona tenuta anche su strade bagnate.

E per quanto riguarda gli ingombri, è possibile ripiegare il manubrio in modo da ridurre il volume occupato ed entrare così anche dentro al portabagagli dell’auto (da chiuso misura circa 120 x 62 x 56 centimetri).

Con una struttura realizzata principalmente in ferro e alluminio, complessivamente pesa 24 chili e c’è anche il cavalletto per poterlo lasciare in piedi in un angolo, in modo da portarlo anche in ufficio e posizionare comodamente sotto la scrivania o dietro una porta.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 1.027,58 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 10% andando a spendere soltanto 925,75 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

