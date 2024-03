Gli SSD più spediti nel 2023 sono di Kingston

Se nell’ultimo anno avete comprato un disco SSD di Kingston allora il traguardo appena raggiunto dal marchio è anche per merito vostro: l’azienda infatti si è posizionata al primo posto nella classifica dei canali che hanno spedito il maggior numero di memorie SSD nel corso del 2023.

In un mercato così saturo di soluzioni, arrivare in cima non è cosa da poco, e nel caso di Kingston parliamo di una delle società più capaci nella produzione di memorie flash. Chi infatti ha bisogno di un disco SSD, o una chiavetta USB, una memoria esterna o una schedina particolare, difficilmente non troverà ciò che sta cercando nel catalogo di Kingston, che ad oggi risulta essere tra i più completi del settore.

Nel caso degli SSD, l’ampia offerta a disposizione e il supporto clienti post-vendita (che al giorno d’oggi non è affatto scontato) hanno sicuramente contribuito alla conquista del 23,8% della quota di mercato, quanto basta appunto per posizionare l’azienda al primo posto della classifica.

Uno sguardo al mercato

Per chi ha intenzione di acquistare qualche azione Kingston vale la pena far notare che l’azienda ha ottenuto buoni risultati anche nell’ultimo trimestre del 2023, con una quota di mercato per gli SSD client pari al 21,3% con 5,7 milioni di unità spedite: se si guarda alla quota di mercato unitaria, i dischi SSD venduti durante tutto l’anno ammontano a 27,4 milioni di unità.

A tal proposito secondo TrendFocus, che ha raccolto i dati per tirare poi le somme, «in chiusura d’anno le vendite di SSD destinati ai PC si confermano sostenute, con una continua crescita nel segmento PCIe NVMe. Questo fenomeno continuerà a svilupparsi nel corso del 2024».

Le più vendute del 2023

Se si guarda più da vicino a quel che ha fatto Kingston l’anno scorso, si scopre che tra le unità SSD più vendute spiccano i dischi NV2, ovvero quelle memorie per laptop ultrasottili e PC con fattore di forma compatto.

Sto caricando altre schede...

Sono andate molto bene anche le vendite degli SSD Kingston Fury Renegade progettati appositamente per i gamer date le elevate prestazioni, e quelle dei modelli KC3000, che offrono ottime prestazioni con le app più impegnative come quelle per i rendering 3D o per la creazione dei contenuti in 4K.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Una buona spinta è arrivata anche dai nuovi prodotti lanciati durante l’anno, in special modo dall’unità esterna XS1000 – una soluzione di backup compatta e portatile – e quella di classe enterprise DC600M, indicata per i data center o per la gestione dei carichi di lavoro “misti”, come l’uso con installazioni rack ad elevato volume di traffico.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Per tutte le novità dal mondo Kingston fate riferimento a questa sezione del nostro sito web.