Kuo: iPhone SE 2 arriva nel 2020 simile a iPhone 8 e processore top

L’arrivo dell’erede di iPhone SE compatto e dal prezzo abbordabile è stato previsto e smentito innumerevoli volte, ma ora la previsione diventa decisamente credibile perché secondo il più affidabile analista Apple lancerà iPhone SE 2 nei primi mesi del 2020.

Non è una certezza al 100% ma trattandosi di una anticipazione di Ming Chi Kuo merita di essere presa in attenta considerazione. L’analista che vanta il maggio numero di previsioni esatte sulle novità in arrivo da Cupertino, non si limita a indicare l’arrivo di iPhone SE 2 nei primi mesi del 2020, secondo alcuni entro la primavera, ma indica fin d’ora anche alcune delle caratteristiche principali in termini di design e di specifiche tecniche. E qui arrivano anche alcune sorprese che gli appassionati del piccolo e compatto iPhone potrebbero non gradire.

Innanzitutto design e form factor: secondo l’anticipazione di Kuo Apple non manterrà lo stesso chassis impiegato per iPhone 5 e 5s, con schermo da 4 pollici, perché il nuovo iPhone SE 2 somiglierà a iPhone 8 (ancora proposto da Apple), quindi cambiano design e look ma soprattutto la diagonale dello schermo che dovrebbe diventare di 4,7” e quindi aumenteranno anche le dimensioni complessive del dispositivo. Questo significa che perderà compattezza e maneggevolezza molto apprezzati dagli utenti del primo iPhone SE. Il passaggio a uno schermo da 4,7″

All’interno sembra sarà mantenuto hardware e specifiche tecniche di iPhone 8, con l’eccezione del processore e della memoria RAM. La previsione, riportata da MacRumors, si spinge anche su questi dettagli tecnici: secondo Kuo Cupertino impiegherà il nuovo e potente processore Apple A13 di ultima generazione, lo stesso degli iPhone 11 e 11 Pro Max, abbinato a 3GB di RAM LPDDR4X.

Per questo terminale l’analista prevede una grande richiesta da parte degli utenti che non sono interessati alle novità tecnologie degli iPhone 11 e desiderano rimanere all’interno dell’ecosistema Apple contenendo la spesa di acquisto per un nuovo iPhone, in totale un bacino stimato di di 100 milioni di clienti potenziali. Per questa ragione le spedizioni previste di iPhone SE 2 sono comprese tra 30-40 milioni per il prossimo anno.

