Adobe presenta Premiere e Photoshop Elements 2020

Adobe annuncia le versioni 2020 di Photoshop Elements e Premiere Elements, software che automatizzano le operazioni di ritocco e creazione di foto e video con suggerimenti passo dopo passo e funzionalità che semplificano la condivisione.

Photoshop e Premiere Elements 2020 vantano la tecnoologia di Intelligenza artificiale Adobe Sensei, consentendo di migliorare foto e video con funzionalità automatiche e opzioni di elaborazione intelligenti. All’avvio sono proposte presentazioni di foto e video, collage ed effetti generati automaticamene.

Adobe Sensei parte dalle migliori foto e clip video importati dall’utente creando filmati con effetti, titoli e composizioni, ritocchi fotografici in modo completamente automatico. L’utente può scegliere le creazioni foto e video già pronte per condividerle al volo, oppure aprire l’elemento desiderato per personalizzare l’effetto finale o crearne di nuovi a partire da modelli già pronti o da zero.

In Photoshop Elements 2020 sono state integrate funzionalità che consentono di mettere in evidenza un soggetto rimuovendo cavi elettrici, pedoni e altri oggetti estranei, anche altre persone presenti nello scatto. Sono disponibili pattern creativi con pennelli che consentono di applicare motivi divertenti come cuori o stelle, funzionalità per la colorazione automatica delle foto o ravvivare le immagini in bianco e nero trasformandole in foto a colori con un clic. Photoshop Elements 2020 permette di selezionare in automatico il soggetto della foto con un click applicando un effetto oppure ritagliare il soggetto e aggiungerlo a un’altra foto.

È possibile fare apparire più fotogeniche le persone ritratte con la funzionalità di rifinitura della pelle, importare e modificare immagini HEIF e video HEV, assegnare automaticamente dei tag alle alle foto – e ora anche ai video, in base ai soggetti, ad esempio tramonti, compleanni, cani e così via. Anche le persone presenti nei video vengono riconosciute, ed è dunque possibile assegnare loro tag specifici per ritrovarle facilmente in un secondo momento.

Premiere Elements 2020 è un software di montaggio video completo di tutte le funzionalità tipiche di queste applicazioni. All’avvio l’applicazione propone presentazioni e collage creativi già pronti all’uso; sono presenti opzioni di editing automatizzate con istruzioni passo passo che permettono di creare filmati in tutta semplicità. Tra le nuove funzionalità, le modifiche guidate per realizzaere effetti, la possiiblità di creare video dinamici in time-lapse, tasformando una serie di foto o video in un time-lapse che accelera l’azione. Una funzione consente di sostituire il cielo statico con uno animato per creare un effetto di grande impatto.

Il riempimento del fotogramma in base al video consente di inserire una clip o una foto in verticale in un video orizzontale (o viceversa) senza soluzione di continuità. Le barre nere ai bordi vengono riempite automaticamente in modo da corrispondere all’aspetto generale del video. Nuove funzionalità di elaborazione intelligente consentono di ottimizzare video “granulosi” rendendoli più nitidi con il “drag and drop” dell’effetto Riduci disturbo. Anche in Premiere Elements 2020 è possibile importare e modifica immagini HEIF e video HEVC, sono supportati i tag automatici e durante l’importazione dei video: i volti ripresi vengono riconosciuti automaticamente e i video raggruppati in base alle persone, facilitando e velocizzando così le ricerche successive.

Sul sito Adobe, Premiere Elements 2020 è venduto a 101,26 euro IVA compresa. L’aggiornamento dalla versione precedente costa 82,96 euro IVA compresa. Photoshop Elements 2020 è venduto 101,26 euro IVA compresa. L’aggiornamento dalla versione precedente costa 82,96 euro IVA compresa.

Il pacchetto combinato con Photoshop Elements 2020 & Premiere Elements 2020 è proposto a 152,50 euro. Sono disponibili sconti per studenti e docenti. Dal sito Adobe è possibile scaricare la versione di prova sia di Premiere Elements 2020, sia di Photoshop Elements 2020.