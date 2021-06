KUU Laitnin G3, il notebook gaming da sogno è in super offerta

Fino ad ora KUU ci aveva abituati a portatili di fascia media proponendo prezzi low cost, ma questa volta sembra voler fare sul serio con il modello Laitnin G3, un portatile di fascia alta, che viene proposto ad un prezzo contenuto, in rapporto alle caratteristiche di cui è dotato. Si acquista a 703,65 euro direttamente a questo indirizzo.

Il portatile è dotato di uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione di 1920×1080, ovviamente in grado di soddisfare qualsiasi palato dal punto di vista grafico. E’ supportato da un potente processore AMD Ryzen 5 4600H, che garantisce prestazioni superiori rispetto ai classici notebook di fascia media, e che è in grado di oltrepassare la classica barriera di un notebook per solo uso Office, permettendo di eseguire giochi e programmi ben più pesanti.

Ricordiamo che la CPU AMD Ryzen 5 4600H propone 8MB do cache e clock a 4,0GHz. In questo modo, il portatile assicura prestazioni e velocità di risposta immediata. Tra le altre caratteristiche, lo schermo supporta la regolazione dell’angolo a 180°, potendo sollevare il coperchio con una sola mano. Per gli amanti dell’editing e dei video, supporta uscita video a 4K, e lato batteria gode ovviamente sia la tecnologia di ricarica rapida PD, che della trasmissione di dati veloce grazie alla porta USB C.

Il design è certamente da notebook premium di fascia alta; lo si nota soprattutto dal guscio inferiore, che non ha apertura ed è un unico pezzo, certamente più piacevole da vedere. Inoltre, il design permette un migliore dissipazione del calore, aspirazione dell’aria dal lato del guscio. Al suo interno non mancano, poi, 8 GB di RAM e una memoria SSD da 512 GB. Naturalmente, è inclusa la licenza per Windows 10.

KUU Laitnin G3 viene solitamente proposto con un listino che supera i 1000 euro, anche se al momento grazie all’offerta lampo potete portarvelo a casa a 703,65 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.