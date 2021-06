Netflix, nuovi film e serie TV da non perdere fino al 22 giugno

Giugno è un mese di grandi novità su Netflix. Il catalogo del gigante dello streaming si prepara ad arricchirsi di serie tv e film nuovi, classici per la prima volta in streaming e molto altro. Novità che arrivano mentre si rincorrono le voci su un possibile ingresso nel mondo dei videogame da parte di Netflix e su un abbonamento Plus con contenuti esclusivi.

Il film di giugno da non perdere è “Il corriere – The Mule”, thriller che racconta di un anziano orticoltore irascibile che diventa il corriere della droga di un cartello messicano, dopo essersi ritrovato in gravi difficoltà finanziarie e allontanato dalla famiglia. Una pellicola diretta e interpretata da Clint Eastwood. Il film si potrà vedere dal 13 giugno.

Venerdì 11 giugno arriva la seconda parte della prima stagione di “Lupin”. La serie televisiva francese, prodotta da Gaumont, pubblicata su Netflix e ispirata ai romanzi di Maurice Leblanc dedicati al ladro Arsenio Lupin. Al centro delle nuove puntate, Assane, alla ricerca di Raoul, mentre trova un alleato inaspettato elaborando, nel bel mezzo di una fuga, un piano spettacolare per svelare i crimini di Hubert.

Il thriller sci-fi “Awake” è disponibile già da mercoledì 9 giugno. La trama, inquietante e cupa, racconta di un evento globale che toglie il sonno all’umanità mentre un’ex soldatessa dal passato complicato lotta per la famiglia, mentre la società e la sua mente precipitano nel caos.

L’attesa quinta stagione di “Workin’moms” arriverà martedì 15 giugno. la serie tv che racconta le vicende di un gruppo di mamme che si confrontano con la maternità e che cercano di sopravvivere tra figli, carriera e vicende sentimentali in continua evoluzione.

“Un padre” si potrà vedere, invece, dal 18 giugno. La commedia con protagonista Kevin Hart e diretta da Paul Weitz racconta di come un vedovo si trovi ad affrontare uno dei lavori più difficili del mondo: la paternità, il dover crescere da solo, tra alti e bassi, una bambina.

Il catalogo Netflix si arricchisce di un’altra serie tv noir nordica. “Katla” metterà al centro la catastrofica eruzione del vulcano subglaciale Katla che stravolge la vita di una comunità che vi abita vicino, mentre dal ghiaccio iniziano a emergere misteri. La prima stagione di “Katla” sarà disponibile dal 17 giugno.

Sempre il 17 giugno arriveranno su Netflix “The Gift” (la terza stagione), la serie tv che racconta la vicenda di una pittrice di Instanbul in un viaggio alla scoperta di sé, che svelerà segreti su un sito archeologico in Anatolia e i suoi legami con il proprio passato.

