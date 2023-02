La batteria magnetica Macsafe per iPhone e Android è in sconto

Più comoda di una normale powerbank perché si aggancia magneticamente al dorso del telefono, è in grado di ricaricarlo anche senza cavi sfruttando la tecnologia wireless degli ultimi iPhone: stiamo parlando della batteria Macsafe, che funziona anche con Android e che al momento trovate in sconto a 28,78 €.

Questa batteria d’emergenza ha una capacità di 10.000 mAh, quindi promette una prolungata autonomia al dispositivo al quale viene collegata. Come dicevamo si può scegliere di sfruttare il sistema senza fili appoggiandola sul dorso dei telefoni compatibili: nel caso degli ultimi iPhone 12, 13 e 14 il posizionamento è facilitato dal MagSafe di Apple, ma può funzionare anche come batteria wireless tradizionale anche con gli altri telefoni abilitati a questo tipo di ricarica.

Eventualmente si può anche usare come una normalissima batteria collegando i dispositivi da ricaricare tramite il cavo: presenta infatti una presa USB-C che funziona sia da ingresso per la ricarica della batteria stessa (in tal caso può assorbire 20 Watt), sia come uscita cablata. E per chi usa iPhone, c’è anche una seconda presa di ingresso Lightning (che assorbe 12 Watt) per poter ricaricare batteria e telefono usando sempre lo stesso cavo.

Presenta una scocca in alluminio e, a differenza di altre simili, monta persino uno schermo LED dal quale è possibile conoscere la percentuale di energia residua nella batteria, in modo da sapere sempre quanto ancora può dare.

Per quanto riguarda gli ingombri misura circa 10 x 7 centimetri ed è spessa 1,5 centimetri, per un peso complessivo di 200 grammi. Per l’elenco delle compatibilità wireless con iPhone, Huawei, Samsung e Xiaomi, date un’occhiata all’immagine qui sotto.

La promozione

Se volete acquistarla, come dicevamo al momento la trovate in sconto: invece di 65,19 € potete risparmiare il 55% pagandola 28,78 €. E’ disponibile in tre tonalità: verde, viola oppure grigio.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.