Bollitore e friggitrice smart Xiaomi, sconti e prezzo da Prime Day

Anche la cucina può essere smart. Certamente lo sapete, ma quel che forse non tutti sanno è che oggi su Amazon trovate in sconto praticamente ai prezzi della due giorni di offerte Prime, due accessori molto interessanti prodotit da Xiaomi: il bollitore Xiaomi Mi Smart Kettle Pro a 45,99€ e la friggitrice Mi Smart Air Fryer Pro a 89,90 €.

Xiaomi Mi Smart Kettle Pro

Xiaomi Mi Smart Kettle Pro fa tutto quello che fa un bollitore. In particolare riscalda i liquidi al punto di ebollizione. Successivamente è però in grado di mantenere la temperatura per 12 ore tra i 40° e 90°, dandovi la possibilità di tenere sotto controllo la situazione mediante uno schermo digitale collocato sul suo manico. Ma questa è solo una delle peculiarità di Xiaomi Mi Smart Kettle Pro.

Ha un rivestimento integrato da 13 cm con beccuccio perfettamente integrato con tutto il rivestimento interno e il fondo perfettamente liscio. Il coperchio ha un doppio livello di apertura: un livello più basso, prevenendo scottature e fuoriuscita di acqua bollente e un livello più ampio per permettere il riempimento del kettle.

Un sensore ad alta precisione percepisce il raggiungimento della temperatura desiderata, provoca l’arresto dell’ebollizione e il mantenimento costante della temperatura

Il tasto “keep-warm” scalda l’acqua senza portarla ad ebollizione e la tiene in temperatura

scalda l’acqua senza portarla ad ebollizione e la tiene in temperatura La temperatura si regola con l’app Xiaomi Home

Niente rumore grazie al fiscaldamento a bassa potenza

grazie al fiscaldamento a bassa potenza Cinque modalità di temperatura

Capienza da 1.5 Litri

Mi Smart Air Fryer Pro

Mi Smart Air Fryer Pro è la nuova versione, più potente e capiente del vecchio modello di friggitrice Xiaomi. Offre funzioni come stop automatico all’estrazione del cestello, touch screen OLED per verificare lo stato di cottura e i parametri impostati, circolazione dell’aria calda a 360 gradi, offrendo così meno unto e con meno grassi. La circolazione ad alta velocità della corrente di calore garantisce il riscaldamento uniforme cibo, creando uno strato esterno croccante e mantenendo l’interno morbido.

La Xiaomi Mi Smart Air Fryer è una periferica smart, che permette una cottura più intelligente grazie al controllo vocale con oltre 100 ricette intelligenti che aiuteranno anche i principianti a cucinare. La friggitrice supporta anche le modalità di cottura personalizzate, in modo che i cuochi di casa possano regolare le impostazioni in base alle loro esigenze.

Temperatura e tempo di cottura possono essere regolati facilmente ruotando una manopola e premendo un pulsante, inoltre la friggitrice ti ricorda anche quando è il momento di girare il cibo. Offre 11 modalità preimpostate, cucina intelligente con un solo clic e il supporto per la visualizzazione delle informazioni personalizzate dell’app.

I prezzi scontati

I due accessori per la cucina smart sono venduti in forte sconto.

Il bollitore costa costa 69,99 €. Su Amazon in occasione del Prime Day, costa 45,99€, solo un euro in più dei giorni delle offerte Prime.

La friggitrice Xiaomi Mi Smart Air Fryer costa 120€ nel negozio Xiaomi si trova a meno di questa cifra ma 89,90 € di Amazon è il prezzo più basso a cui l’abbiamo vista