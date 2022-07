COLMI P28 Plus, smartwatch tuttofare a prezzo stracciato

Volete uno smartphone che sia al contempo elegante, capace di monitorare la salute e l’attività sportiva, e che sia pure economico? sembra una richiesta impossibile, e invece con la promozione attualmente in corso diventa realtà con l’acquisto del COLMI P28 Plus.

Questo orologio è infatti particolarmente curato dal punto di vista estetico: con cassa in lega di zinco, sembra quasi un Apple Watch, ed è disponibile in quattro diverse varianti di colore – nero, bianco, rosa e oro sia per cassa che per cinturino – in modo da accontentare tutti.

Monta uno schermo TFT da 1,69 pollici con risoluzione HD a 240 x 280 pixel con copertura in vetro curvo a 2.5D e usa una batteria da 235 mAh che promette dai 3 ai 7 giorni in base all’utilizzo. Può essere usato sia con gli iPhone dove è installata almeno la versione 9.0 di iOS, sia con i telefoni Android a partire dalla versione 4.4.

E’ certificato IP67, perciò resiste sia alle infiltrazioni di polvere che di acqua, dove si può anche immergere a basse profondità e per non più di mezz’ora.

Oltre a funzionare come un qualsiasi smartwatch e quindi notificare tutto quel che arriva sullo smartphone – telefonate incluse – è in grado di monitorare 28 attività sportive diverse, e tiene inoltre traccia della frequenza cardiaca, del livello di pressione e di ossigenazione del sangue, la respirazione e il sonno. Ricorda perfino all’utente di idratarsi, di raggiungere un determinato numero di passi giornaliero e, per le donne, anche il ciclo mestruale.

Lo smartwatch COLMI P28 Plus costa 70,35 euro ma al momento è scontato del 67%, perciò si compra a 23,22 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.