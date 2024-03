La coperta elettrica di Xiaomi scalda il letto e annienta gli acari

Soffrite particolarmente il freddo in inverno? Allora una coperta elettrica potrebbe cambiarvi davvero la vita rendendo più piacevoli sia le serate sul divano che il momento in cui vi infilate nel letto per mettervi a dormire. In tal caso potete volgere le vostre attenzioni su quella di Xiaomi che si presenta ottima sotto diversi punti di vista.

È disponibile in due taglie: la più piccola misura 150 x 80 centimetri quindi è indicata principalmente per l’uso sui letti singoli (tenete conto che il letto singolo standard misura 80 x 190/195/200 centimetri), l’altra invece è da 170 x 150 centimetri ed è perciò adatta per l’uso sui matrimoniali (che generalmente misurano 190 x 160 centimetri).

L’unica differenza che c’è tra le due taglie, oltre alla misura, sono i consumi, pari a 60 Watt per la più piccola e 120 Watt per quella matrimoniale.

Per il resto funzionano allo stesso modo: si collegano alla rete elettrica a 220 V per poter essere riscaldate impostando uno dei tre diversi livelli di temperatura disponibili (35, 40 e 55°C) e c’è la funzione di spegnimento automatico dopo 12 ore per risparmiare sulla bolletta.

C’è anche un pulsante che attiva il sistema di rimozione degli acari e dell’umidità, ottima soprattutto a letto perché vi farà dormire in un letto più salubre indipendentemente dal fatto che abbiate fatto arieggiare le coperte per bene o che la stanza sia stata riscaldata a sufficienza prima di andare a dormire.

Il controller può essere rimosso in modo da poter lavare la coperta in lavatrice (impostando la modalità per delicati) oppure a mano.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo a soli 49,98 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.