L’unità SSD del MacBook Air M3 base più veloce del precedente modello

Nel MacBook Air M3 versione base Apple sfrutta due chip flash da 128GB in parallelo e non uno, scelta che permette di ottenere una velocità di lettura e scrittura dell’unità SSD superiore rispetto al precedente modello base.

Nel precedente modello base dei MacBook Air Apple aveva sfruttato un singolo chip anziché due memorie NAND da 128GB, elemento che rendeva l’unità più “lenta” rispetto alla precedente generazione, scelta che non comporta problemi ma inserire due memorie flash da 128GB cadauno presenta ad ogni modo dei vantaggi in termini di prestazioni, per la possibilità di elaborare task in parallelo e migliorare la velocità complessiva di trasferimento dati.

La conferma dell’uso di due chip da 128GB per lo storage arriva dall’utente Gregory McFadden su Twitter e anche dal canale YouTube Max Tech. Quest’ultimo riferisce di velocità di scrittura di 2108 MB/s, più elevate rispetto ai 1584 MB/s del MacBook Air base con chip M2; per quanto riguarda la velocità di lettura il MacBook Air M2 arriva a 1576 MB/s, mentre il MacBook Air base con M3 arriva a 2880 MB/s.

Dai dati in questione emerge che il MacBook Air M3 base offre migliore in termini di velocità di scrittura di circa il 33% e fino all’82% in termini di velocità di lettura dell’unità SSD.

Oltre alle migliorie relative alle performance generali migliorate, al Wi-Fi più veloce e alla possibilità di collegare fino a due monitor esterni, il MacBook Air base offre dunque miglioramenti anche alla velocità di lettura e scrittura dell’unità SSD.

MacBook Air 13″ con chip M3 è disponibile a partire da €1.349 (IVA inclusa); MacBook Air 15″ con chip M3 è disponibile a partire da €1.649 (IVA inclusa). Questi modelli possono essere già ordinati. Le consegne inizieranno venerdì 8 marzo, quando sarà disponibile anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con le spiegazioni su come scegliere il MacBook Air 13″ tra i modelli con chip M2 chip M3.