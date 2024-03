CMF by Nothing presenta Neckband Pro e Buds

CMF, il sottobrand di Nothing, ha annunciato il lancio di Buds e Neckband Pro. Un annuncio non da poco, considerando che in meno di un anno, CMF ha dimostrato di poter portare design e qualità alla fascia media del mercato della tecnologia. Nothing ha iniziato il 2024 lanciando Neckband Pro, il primo dispositivo ANC ibrido da 50 dB in questa categoria, e Buds, che offrono la cancellazione attiva del rumore tipica degli auricolari di fascia alta.

Buds

La caratteristica principale dei Buds è la cancellazione del rumore con una profondità di 42 dB e una larghezza di banda fino a 2900 Hz. Godono anche della modalità Trasparenza, così da poter ascoltare anche i rumori circostanti, senza isolarsi completamente. Per garantire chiamate nitide sono presenti quattro microfoni HD con la tecnologia Clear Voice e un algoritmo di riduzione del rumore del vento.

Dispongono di driver in biofibra da 12,4 mm, accompagnati da una tecnologia Ultra Bass 2.0 che amplifica i bassi. I CMF Buds dispongono anche della tecnologia di correzione brevettata Dirac Opteo, dotati di cinque impostazioni di equalizzazione adatte a vari stili musicali.

A livello di autonomia gli utenti possono aspettarsi fino a 8 ore di ascolto, mentre la durata della riproduzione arriva a 35,5 ore utilizzando i Buds con la custodia di ricarica. Una ricarica rapida di dieci minuti consente agli utenti di ottenere un’autonomia di 6,5 ore.

Neckband Pro

Neckband Pro sono dotati di cinque microfoni HD per offrire la cancellazione del rumore superiore a 50 dB. Sono inoltre dotati di Environment Adaptive ANC che si autoregola in base al rumore ambiental.

Sono studiati per l’allenamento, anche in movimento grazie allo Smart Dial 3-in-1, che consente a chiunque di regolare il volume, riprodurre, mettere in pausa o saltare le tracce, ma anche controllare la cancellazione attiva del rumore con una rapida rotazione o pressione.

Inoltre, sono ottime per l’allenamento perché si possono utilizzare indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, grazie al grado di resistenza all’acqua, al sudore e alla polvere IP55.

Neckband Pro sono costruiti con un driver a diaframma composito da 13,6 mm e una camera posteriore da 0,27 cc. Offrono anche la tecnologia Ultra Bass 2.0, completa di cinque livelli regolabili nell’applicazione Nothing X, rileva i segnali musicali in tempo reale per un effetto di bassi più chiaro.

Quanto all’autonomia offrono una massiccia batteria da 220 mAh che raggiunge 37 ore di riproduzione con supporto alla ricarica rapida di 10 minuti per ascoltare per 18 ore con ANC disattivato.

Prezzi e disponibilità

Buds saranno in vendita su Amazon.it al prezzo di €39. I preordini inizieranno il 12 marzo, mentre Neckband Pro saranno in vendita esclusivamente in India, ma potrebbero arrivare nei prossimi mesi anche sul mercato europeo al prezzo di €35.