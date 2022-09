Offerta Amazon del 10 Settembre fino al 62% su Apple, Wacom, Acer, Lenovo, SteelSeries, Rapid

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

Attenzione! i prezzi base riferiti ai prodotti Apple sono ora quelli del nuovo listino in vigore fino al 7 Settembre e quindi lo sconto è maggiore.

Sono disponibili per la consegna rapida nella relativa data di uscita sia iPhone 14 e iPhone 14 Pro, Apple Watch 8, SE 2022 e Apple Watch Ultra e pure Airpods Pro 2.

Sono ancora in sconto:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2372,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 17% – fino a data sconosciuta

Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe In offerta a 209,99 € – invece di 279,00 €

sconto 25% – fino a data sconosciuta

Apple Airtag In offerta a 30,99 € – invece di 39,00 €

sconto 21% – fino a data sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 129,00 € – invece di 159,00 €

sconto 19% – fino a data sconosciuta

2020 Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 1420,00 € – invece di 1709,00 €

sconto 17% – fino a data sconosciuta

Wacom Intuos Small Tavoletta Grafica – Tavoletta Portatile per Dipingere, Disegnare ed Editare Foto con penna sensibile alla pressione nero – Adatta per l?Home Office e l?E-Learning In offerta a 54,90 € – invece di 79,90 €

sconto 31% – fino a 18 set 22

Tavoletta con penna Wacom Intuos S, tavoletta grafica per pittura, schizzi e fotoritocco con 5 download di software creativo, rosa lampone ? ideale per il lavoro da casa e per l’apprendimento remoto In offerta a 74,90 € – invece di 99,99 €

sconto 25% – fino a 18 set 22

Wacom Intuos Small Tavoletta Grafica Bluetooth – Tavoletta Portatile per Dipingere, Disegnare ed Editare Foto con penna sensibile alla pressione nero – Adatta per l?Home Office e l?E-Learning In offerta a 74,90 € – invece di 99,90 €

sconto 25% – fino a 18 set 22

Wacom One Creative Tavoletta Display con Software Inclusi, Display 13.3″ Full Hd 1920 x 1080, Penna Precisa – Per l’Home Office e l’E-Learning, Compatibilità Windows, Android, Mac In offerta a 299,90 € – invece di 409,90 €

sconto 27% – fino a 18 set 22

Wacom Intuos Medium Tavoletta Grafica – Tavoletta Portatile per Dipingere, Disegnare ed Editare Foto con penna sensibile alla pressione nero – Adatta per l?Home Office e l?E-Learning In offerta a 109,90 € – invece di 169,99 €

sconto 35% – fino a 18 set 22

Wacom Intuos Medium Tavoletta Grafica Bluetooth – Tavoletta Portatile per Dipingere, Disegnare ed Editare Foto con penna sensibile alla pressione nero – Adatta per l?Home Office e l?E-Learning In offerta a 139,90 € – invece di 199,90 €

sconto 30% – fino a 18 set 22

Tavoletta con penna Wacom Intuos M, tavoletta grafica per pittura, schizzi e fotoritocco con 5 download di software creativo, rosa lampone ? ideale per il lavoro da casa e per l’apprendimento remoto In offerta a 139,90 € – invece di 199,99 €

sconto 30% – fino a 18 set 22

Wacom Intuos Pro S Tavoletta Grafica, Inclusa Penna Wacom Pro Pen 2 con Punte di Ricambio, Windows e Apple – Adatta per l’Home Office e l’E-Learning In offerta a 199,90 € – invece di 229,90 €

sconto 13% – fino a 18 set 22

Wacom Intuos Pro Medium PTH-660 Tavoletta Grafica con penna sensibile alla pressione, Tasti di comando personalizzabili, Kit wireless incluso, Compatibile con Windows e Mac, Nero In offerta a 299,90 € – invece di 379,90 €

sconto 21% – fino a 18 set 22

Acer Nitro KG272Sbmiipfx Monitor Gaming PC 27″, Display IPS Full HD 165 Hz Overclocking, 2 ms, FreeSync Premium, HDMI (2.0), DP (1.2), Lum 250 cd/m2, ZeroFrame, Speaker Integrati, Cavi HDMI,DP Inclusi In offerta a 219,99 € – invece di 255,70 €

sconto 14% – fino a 30 set 22

Acer CB292CUbmiipruzx Monitor PC 29″, Display IPS Full HD, 75 Hz, 1ms, 21:9, FreeSync, HDMI 2.0, DP 1.4, USB3.1 Type-C, USB3.0, Speaker Integrati, Regolazione in Altezza, Cavi HDMI, DP, Type-C, USB3.0 In offerta a 219,90 € – invece di 339,90 €

sconto 35% – fino a 30 set 22

Predator XB253QGPbmiiprzfx Monitor Gaming PC 24.5″, Display IPS Full HD, 165 Hz, 2 ms, 16:9, G-SYNC Compatible, HDMI2.0, DP 1.2a, USB3.0, Regolazione in Altezza, Speaker, Cavi HDMI, DP, USB3.0 Inclusi In offerta a 199,90 € – invece di 307,00 €

sconto 35% – fino a 30 set 22

Acer CB272Dbmiprcx Monitor PC Professionale 27″, Display IPS Full HD, 75 Hz, 1 ms, 16:9, FreeSync, VGA, HDMI 1.4, DP 1.2, Webcam, Speaker Integrati, Regolazione in Altezza, Cavi HDMI, USB 2.0 Inclusi In offerta a 229,00 € – invece di 269,90 €

sconto 15% – fino a 30 set 22

Acer KG241YAbii Monitor Gaming PC 24″, Display VA FHD, 75 Hz, 1 ms, FreeSync, HDMI (1.4), VGA, Lum 250 cd/m2, ZeroFrame, Cavo HDMI Incluso, Nero In offerta a 129,90 € – invece di 149,00 €

sconto 13% – fino a 30 set 22

Lenovo G25-20 Monitor Gaming – Display 24.5″ FullHD TN (Risoluzione 1920×1080, FreeSync Premium, 165 Hz, 1 ms, Input 2xHDMI e 1xDP, Cavo DP, Base in Metallo) Regolabile in altezza/inclinazione – Black In offerta a 219,00 € – invece di 299,00 €

sconto 27% – fino a 11 set 22

SteelSeries Arctis 7 Cuffie da Gioco, Wireless Senza Perdite, Tecnologia Surround DTS Headphone:X v2.0 per PC e PlayStation 5/PS4, 10, 40.000 Hz, Nero In offerta a 129,99 € – invece di 199,99 €

sconto 35% – fino a 11 set 22

SteelSeries Rival 3 Wireless, Mouse da Gioco Wireless, Oltre 400 ore di Autonomia, Dual Wireless 2 -4 GHz e Bluetooth 5.0, fino a 60 Milioni di clic In offerta a 34,99 € – invece di 59,99 €

sconto 42% – fino a 11 set 22

Steelseries Rival 3 Mouse da Gioco, Sensore Ottico Truemove Core da 8.500 Cpi, 6 Tasti Programmabili, Tasti Split Trigger, PC, Cablata, Nero In offerta a 24,99 € – invece di 39,99 €

sconto 38% – fino a 11 set 22

SteelSeries Aerox 3 Onyx (2022) – Mouse da gaming super leggero – Sensore ottico TrueMove Core da 8.500 CPI – Ultraleggero solo 59g Design impermeabile In offerta a 39,99 € – invece di 69,99 €

sconto 43% – fino a 11 set 22

SteelSeries Mouse da gioco wireless Aerox 5 – Ultra leggero 74g – 9 pulsanti – Bluetooth/2,4 GHz – 180 ore di durata della batteria – IP54 resistente all’acqua – PC/MAC – FPS, MOBA, Battle Royale In offerta a 99,99 € – invece di 149,99 €

sconto 33% – fino a 11 set 22

SteelSeries Rival 600, Mouse da Gioco, Doppio Sensore Ottico TrueMove3+, Distanza di Sollevamento Pari a 0.05, 12.000 CPI, Sistema di Regolazione del Peso, Cablata, Nero In offerta a 59,99 € – invece di 89,99 €

sconto 33% – fino a 11 set 22

Steelseries Rival 5, Mouse da Gaming, Sensore ottico TrueMove Air da 18.000 CPI, 9 pulsanti programmabili, Peso competitivo di 85 g In offerta a 44,99 € – invece di 69,99 €

sconto 36% – fino a 11 set 22

SteelSeries Sensei Ten Mouse da Gaming, Sensore Ottico Truemove Pro da 18.000 CPI, Design Ambidestro, 8 Pulsanti Programmabili, Cablata, Nero In offerta a 39,99 € – invece di 79,99 €

sconto 50% – fino a 11 set 22

SteelSeries Tusq – Cuffie da gioco mobili in-ear – Doppio microfono con microfono a braccio staccabile – Auricolari dal design ergonomico con sospensione – Per dispositivi mobili In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino a 11 set 22

SteelSeries Arctis Pro GameDAC, Cuffie da Gioco, Audio ad Alta Risoluzione Certificato, ESS Sabre DAC, Bianco In offerta a 189,99 € – invece di 279,99 €

sconto 32% – fino a 11 set 22

SteelSeries Prime Wireless – Prestazioni Esports Mouse di Gaming Senza Fili – 100 ore di batteria – Sensore ottico TrueMove Air da 18.000 CPI – Switch ottici magnetici In offerta a 79,99 € – invece di 139,99 €

sconto 43% – fino a 11 set 22

Rapid Chiodatrice elettrica EN330 per chiodi No.8 da 15-30 mm, sparo istantaneo, per decorazione di porte, finestre e simili. In offerta a 75,07 € – invece di 152,68 €

sconto 51% – fino a 17 set 22

Rapid PRO PB131 18Ga Chiodatrice Pneumatica con Impugnatura Ergonomica per Chiodi n. 8, Ricarica Rapida, Profondità di Infissione Regolabile, Include Valigetta e 300 Chiodi In offerta a 72,05 € – invece di 123,98 €

sconto 42% – fino a 17 set 22

Graffatrice manuale metallica PRO R153E – Lunga durata – Compatibile con graffe n°53 da 4 a 8 mm – 5 anni di garanzia In offerta a 28,16 € – invece di 34,55 €

sconto 18% – fino a 17 set 22

Rapid 5001350 Termosoffiatore, 1800 W In offerta a 53,65 € – invece di 72,22 €

sconto 26% – fino a 17 set 22

Lagostina Sfiziosa Set di Pentole Induzione, Gas e Forno in Acciaio Inox 18/10, 24 Pezzi, Fondo Lagoseal Plus, Batteria Pentole con 5 Casseruole, 3 Pentole, Bollilatte, 8 Coperchi, 7 Utensili Cucina In offerta a 179,99 € – invece di 489,00 €

sconto 63% – fino a 11 set 22

