La friggitrice ad aria MIUI in super offerta a 60 euro

I cibi fritti sono certamente tra i più apprezzati da adulti e bambini anche se purtroppo tale metodo di cottura non è troppo salutare. Eppure, grazie alla friggitrice ad aria MIUI è possibile godere di una frittura più sana, perché con meno olio e meno grassi. Al momento si trova in offerta a 60 euro. Clicca qui per comprare.

La friggitrice MIUI propone un sistema di cottura più sana e veloce, grazie al noto sistema di circolazione dell’aria calda a 360 gradi. Si tratta di uno strumento che in casa può sostituire padelle, forni, forni microonde e grill elettrici. Da notare, infatti, che la macchina non serve soltanto per la frittura, ma anche come macchina per fare il barbecue, per simulare la cottura al forno e persino quella in padella.

Facile da usare anche per i principianti, è possibile utilizzare il timer per gestire il tempo di cottura senza necessità di dover restare davanti alla macchina. All’interno, vi è un rivestimento antiaderente, così da non far attaccare il cibo, qualunque esso sia. L’utilizzo è davvero semplice e il funzionamento presto detto: la friggitrice ad aria fa sì che l’olio all’interno degli alimenti venga fritto a fondo attraverso la circolazione dell’aria calda a 360 gradi, offrendo così meno unto e con meno grassi. La circolazione ad alta velocità della corrente di calore garantisce il riscaldamento uniforme cibo, creando uno strato esterno croccante e mantenendo l’interno morbido.

La friggitrice in questione propone al suo interno uno spazio pari a 3L, quindi molto capiente, dove poter inserire i cibi da cuocere. La temperatura può essere regolata tra 80 ℃ e 200 ℃ e arriva ad una potenza di riscaldamento di 1.200 W e permette un aumento rapido della temperatura e una distribuzione più equilibrata del calore all’interno, riducendo i tempi di cottura e offrendo uno stile di vita più veloce, sano e pratico.

Al momento potete acquistarlo in offerta a 60 euro circa direttamente a questo indirizzo, con spedizioni veloci dalla Spagna, dunque senza spese di dogana e consegna rapida in 7 giorni.