La Generazione Z ama libri fisici e biblioteche

La Generazione Z – in altre parole la generazione delle persone nate tra i medio-tardi anni novanta del XX secolo e i primi anni duemiladieci – è di nuovo interessata ai libri fisici, e non solo: sta anche tornando a visitare librerie per fare acquisti.

A riferirlo è il quotidiano britannico The Guardian, raccontando di “Library Science” un book club su Instagram lanciato da Kaia Gerber, una modella 22enne.

Gerber è recentemente apparsa sulla copertina della versione britannica della rivista di moda Vogue, insieme alla mamma top model Cindy Crawford, descrivendo il suo club come “una piattaforma per condividere libri, mettere in risalto nuovi scrittori, ospitare conversazioni con artisti che ammiriamo” e “continuare a costruire una comunità di persone entusiaste della letteratura così come lo sono io”.

“I libri sono sempre stati il grande amore della mia vita”, ha continuato la modella. E ancora: “Leggere è così sexy”.

Kaia Gerber non è la sola: lo scorso anno sono stati venduti 669 milioni di libri fisici nel Regno Unito, il più alto numero di sempre. Secondo dati Nielsen la maggior parte dei nuovi acquirenti sono persone della Generazione Z; anche le biblioteche segnalano un incremento di pubblico tra la generazione Z, persone che preferiscono questi luoghi rispetto a rumorose caffetterie. Non mancano “avidi lettori” anche tra i TikToker, con tanto di segnalazioni di raccomandazioni per il pubblico.

“Nel complesso stiamo osservando una evasione verso l’escapismo (una forma di svago il cui scopo è estraniarsi da una realtà nei confronti della quale si prova disagio), con la crescita di “fiction speculativa” (fantasy, fantascienza e horror, ndr), ma penso sarebbe un errore uniformare la Gen Z affermando che leggono cose più leggere”, riferisce l’autore e agente letterario Abigail Bergstrom.

“La sovrasaturazione e il “rumore” del selvaggio Fast West digitale, sono richiesti anche libri di livelli più elevato”, elemento di cui si tiene conto soprattutto quando è nota “l’autorevolezza e competenza di uno scrittore su un particolare argomento”.