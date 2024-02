Nvidia, nuova unità operativa per creare chip AI personalizzati

Nvidia sta costituendo una nuova unità aziendale incentrata sulla progettazione di chip su misura destinati ad aziende di cloud computing e altre ancora che vogliono chip da dedicare all’AI.

Lo riferisce Reuters citando non meglio precisate sue fonti e spiegando che la principale azienda che progetta e fornisce chip usati in ambito AI mira a catturare una porzione del mercato in vertiginosa espansione dei chip custom per l’AI, mettendosi al riparo dal crescente numero di aziende che propongono alternative ai suoi prodotti.

L’azienda con sede a Santa Clara (California) nota per i suoi processori grafici, controlla l’80% del mercato dei chip in ambito AI, una posizione che le ha permesso da inizio anno alla recente chiusura di far registrare al titolo un guadagno del 40% da inizio 2024, con performance clamorose nel 2023 (+240%).

I clienti di Nvidia, che includono nomi quali OpenAI (l’azienda che ha creato ChatGPT), Microsoft, Alphabet, e Meta, gareggiano per accaparrarsi GPU quali H100 e A100, fondamentali per accelerare carichi di lavoro exascale, risolvere modelli di linguaggio da trilioni di parametri, accelerare modelli linguistici di grandi dimensioni, alimentare o data center alle quali accedono le IA, eseguire analisi dei dati e in generale per funzionalità HPC (High Performance Computing).

Alcune aziende hanno ad ogni modo iniziato a sviluppare in proprio chip per specifiche necessità, tenendo conto di funzionalità che garantiscono risparmio energetico, mosse che dovrebbero permettere di risparmiare sui costi complessivi e ottenere funzionalità su misura.

Nvidia sta cercando di giocare un ruolo anche nel settore dei chip custom, aiutando aziende che hanno queste necessità a sviluppare soluzioni dedicate, allontanandole dalla porta di rivali quali Broadcom e Marvell Technology. L’ingresso in questo territorio da parte di Nvidia, potrebbe intaccare notevolmente le attività di Broadcom e Marvell.

Si vocifera intanto che Sam Altman, il CEO di OpenAI,v orrebbe reinventare l’industria dei semiconduttori creando una società per la creazione di chip espressamente pensati per l’AI.

