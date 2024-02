Apple indaga su problema di tocco fantasma di alcuni Apple Watch Series 9 e Ultra 2

Apple ha inviato una nota interna a suoi Centri di Assistenza Autorizzati riferendo di “essere a conoscenza” e di stare “indagando” su un problema che riguarda il tocco sul display di alcuni Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2.

Lo riferisce il sito statunitense Macrumors che ha ottenuto il testo della nota inviata da Apple ai Centri di Assistenza: “Alcuni utenti potrebbero sperimentare falsi tocchi sui display dei loro Apple Watch Series 9 o Apple Watch Ultra 2”, si legge nella nota, spiegando che alcuni utenti parlano di tocco «fantasma».

Sugli schermi degli Apple Watch interessati, il problema potrebbe causare “salti irregolari” o evidenziare altri comportamenti imprevisti, senza alcuna interazione da parte dell’utente. Nel memo inviato da Apple si indica, che il problema può, ad esempio, portare gli Apple Watch ad avviare involontariamente chiamate, e impedire lo sblocco con il codice del dispositivo.

Apple raccomanda agli utenti di aggiornare i software dei loro dispositivi, lasciando immaginare che il problema riscontrato da alcuni utenti verrà risolto con un prossimo update di watchOS. Apple non riferisce quanto il problema sia diffuso e non indica un termine per un potenziale fix. Non è chiaro se il problema potrebbe avere a che fare con problematiche hardware.

La Casa di Cupertino ha riferito ai tecnici dei Centri di Assistenza di non avviare procedure di riparazione per gli Apple Watch che presentano questa problematica nel frattempo che sta indagando per cercare la causa del problema. Agli utenti che hanno segnalato il l’inconveniente, i centri di assistenza hanno suggerito di forzare il riavvio degli Apple Watch: basta tenere:premuti sia il tasto laterale che la Digital Crown finché lo schermo non diventa nero e non riappare il logo Apple, poi rilasciare entrambi i tasti.

Nel momento in cui scriviamo l’ultimo aggiornamento per gli Apple Watch è watchOS 10.3.1, rilasciato pochi giorni addietro.