La lampada da terra Tomshine è in sconto di 22 euro su Amazon

Se avete appena comprato casa o state per andare in affitto e vi serve una lampada per il salotto, oppure se dovete cambiare la vecchia con una che resiste ad ogni tempo, o semplicemente se non ne avevate ancora comprato una, ecco l’occasione: quella da terra di Tomshine è scontata di 22 euro su Amazon grazie ad un codice. Si tratta di una lampada dal design molto semplice e per questo si può adattare a qualsiasi arredamento, da quello industriale al moderno, fino al più tradizionale.

E’ composta da una struttura, sottile e di colore nero, con verniciatura antiabrasiva e antisbiadimento, lunga 160 centimetri e alla cui estremità è appeso un paralume di forma cilindrica realizzato in tessuto di colore beige di dimensioni pari a 22,5 centimetri di altezza e 28 di diametro. La base è spessa 3,5 centimetri e ha un diametro di 25 centimetri: non solo è ampia ma anche sufficientemente pesante (siamo sopra i 4,5 chilogrammi) per far sì che non si ribalti tanto facilmente. Il cavo elettrico, lungo quasi due metri, presenta infine un interruttore a pedale che permette di accendere e spegnere la lampada con estrema facilità: a prova di bambino.

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche invece, è dotata di un portalampada con il tradizionale attacco E27 e viene venduta insieme ad una lampadina LED di grado A+++ che ha una durata di vita garantita pari a 50.000 ore (quindi se l’accendete tutti i giorni dell’anno per un tempo medio di 3 ore al giorno, vi dura 45 anni), consuma 9 Watt e produce una luce con intensità pari a 720 lumen e tonalità calda, indicativamente intorno ai 3000 K, particolarmente indicata per la lettura serale o per accompagnare la visione di un film con una luce soffusa.

Se volete comprare questa lampada da terra di Tomshine, come dicevamo al momento potete approfittare di un’offerta attiva su Amazon dove, attivando la casella di sconto in fase di acquisto, si risparmiando 22 euro. In pratica anziché pagarla 73,99 euro si porta a casa per 51,99 euro spedizione compresa. L’offerta è valida fino al 25 agosto.