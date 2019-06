La migliore alternativa esistente ad Adobe Acrobat: PDFelement

(Contenuto sponsorizzato: guida a cura dello sviluppatore)

Ogni ufficio merita di disporre di uno strumento per la produttività in grado di far fronte alle necessità di tutti i giorni. Tra queste troviamo la modifica, la creazione, la conversione e la condivisione dei PDF, la trasformazione di documenti cartacei in PDF, e altro ancora.

Tutti noi vorremmo massimizzare la nostra produttività relativa ai documenti grazie a uno strumento capace di operare su Mac, Android, iOS e Windows, con compatibilità per ogni tipo di dispositivo. Simili prodotti esistono e uno dei migliori si chiama PDFelement.

Quando si tratta di gestire i PDF, la gran parte delle persone pensa immediatamente ad Adobe Acrobat. Ebbene, sto per introdurvi a un programma ancora migliore, che amerete grazie alla sua ampia gamma di strumenti.

PDFelement viene da tempo definito la migliore alternativa ad Adobe Acrobat, e le motivazioni sono validissime, soprattutto se consideriamo il prezzo competitivo, significativamente inferiore rispetto a quello di Acrobat. A seguire metterò a confronto le funzioni principali di PDFelement e Adobe Acrobat per fare il punto della situazione.

Editing dei PDF

Una delle più chiare dimostrazioni di qualità di PDFelement nel confronto con Adobe Acrobat è nell’abilità di modificare i PDF con efficacia e completezza. Entrambi i programmi permettono di modificare pagine, collegamenti, immagini, testo, piè di pagina, intestazioni, sfondi e filigrane dei PDF. Per di più, anche la modifica del colore dei font è molto semplice, così come la possibilità di digitare e cancellare testo o ridimensionare le immagini.



La modifica delle immagini con PDFelement non è complicata come con Adobe Acrobat. Al contrario, è una vera passeggiata. PDFelement permette di aggiungere, rimuovere, copiare, sostituire, ruotare, ritagliare ed estrarre le immagini a proprio piacimento senza difficoltà alcuna.

PDFelement è decisamente più intuitivo di Acrobat, soprattutto nella modifica del testo, specie grazie alla possibilità di scegliere tra modalità riga e modalità paragrafo. Il programma permette anche di modificare liberamente il tipo, lo stile e le dimensioni dei font integrati nei documenti PDF.

Per quanto riguarda la modifica delle pagine, PDFelement non è solo intuitivo, ma è anche estremamente efficace. Il software permette di dividere e unire le pagine dei PDF, inserirne di nuove, estrarle, ritagliarle e sostituirle. Come se non bastasse, è anche possibile gestire i riquadri di taglio e aggiungere etichette alle pagine dei documenti PDF.

Valutazione Editing dei PDF:

PDFelement-5 stelle

Adobe Acrobat-5 stelle

Annotazione dei PDF

Uno dei maggiori pregi dell’utilizzo di un’alternativa ad Adobe Acrobat come PDFelement è dato dalla quantità di strumenti a cui attingere. Tra questi c’è la possibilità di avvalersi di un editor di PDF avanzato che permette di annotare con efficacia i documenti. Nonostante sia molto meno costoso di Adobe Acrobat e di altri programmi, PDFelement offre una modalità eccelsa e unica di annotare i PDF.

Proprio come Adobe Acrobat, anche PDFelement permette di aggiungere commenti ai PDF per mezzo di note, evidenziazione, elementi di marcatura e strumenti di disegno. Tra le altre azioni eseguibili ci sono l’evidenziazione, la sottolineatura e la barratura del testo, la modifica di immagini e testo e persino la copia di segmenti di testo. L’annotazione permette di personalizzare i documenti PDF, condividere informazioni aggiuntive con colleghi e colleghe o modificare dettagli di contenuto in pagine specifiche.

Sia PDFelement che Acrobat comprendono azioni per la selezione delle immagini. Oltre a ciò, rendono possibile utilizzare funzionalità quali la copia, l’evidenziazione del testo, l’aggiunta di note, e la modifica di immagini e testo. Insomma, di tutto di più.

Una volta selezionata un’azione specifica, sia PDFelement che Adobe Acrobat presentano opzioni che permettono di completarla in modo estremamente rapido, che si tratti della rimozione di commenti, dell’aggiunta di note o di qualsiasi altra cosa.

Valutazione Strumenti di Annotazione:

PDFelement-5 stelle

Adobe Acrobat-5 Stelle

Elaborazione in Blocco

Può capitare di trovarsi a lavorare con centinaia o anche solo dozzine di moduli PDF per volta. Chiaramente è necessario estrarre i dati contenuti in ognuno dei moduli e magari importarli all’interno di un foglio di lavoro. Invece di costringere a impiegare quantità ingenti di tempo ed energia per elaborare centinaia e centinaia di moduli uno a uno, PDFelement permette alla sua utenza di elaborarli in blocco, tutti insieme.

PDFelement è senza dubbio lo strumento più rapido e semplice da usare per l’elaborazione in blocco. Il programma può essere usato tanto per creare moduli quanto per raccogliere i dati. L’unica cosa da fare è avviare PDFelement, selezionare l’opzione per l’elaborazione in blocco nella schermata d’avvio e completare la procedura nella nuova finestra.

Anche Adobe Acrobat dispone di una funzione per l’elaborazione in blocco, ma necessita dell’uso dell’Azione Guidata, che è una procedura piuttosto complessa. L’Azione Guidata permette di portare a termine operazioni e azioni relative ai documenti PDF. Le operazioni o le azioni possono essere eseguite su un singolo PDF o su più documenti (in blocco, quindi) e comprendono anche la scansione dei documenti.

Valutazione Elaborazione in Blocco:

PDFelement-5 stelle

Adobe Acrobat-4 stelle

Conversione e Creazione dei PDF

Per convertire e creare documenti PDF professionali e di qualità bisogna affidarsi a uno strumento capace di gestire tutti i formati più diffusi, nonché di convertire sia da che verso PDF, preservando intatti i contenuti originari. PDFelement è un’alternativa ad Adobe Acrobat di grande qualità, che permette di convertire i documenti PDF nei formati in uso negli uffici, nei contesti accademici e in tutte le altre aree professionali, quali quelli Microsoft (Excel, Word, e PowerPoint), text e immagini. Il programma dispone di tutti i formati necessari per l’uso comune.

Sebbene sia molto costoso, Adobe Acrobat comprende, oltre ai formati d’uso comune, anche alcuni formati che la gran parte dell’utenza probabilmente non userà mai. Il software permette di convertire i documenti PDF nei soliti formati Microsoft Office, ma anche in formati meno usati e noti quali PostScript, pagine web, Adobe Illustrator, Corel Word Perfect e Autodesk AutoCAD per i file 3D.

Chiaramente, quel che davvero conta è assicurarsi che il programma che si sta utilizzando per convertire i PDF sia in grado di gestire i formati più usati. PDFelement ha quasi certamente tutti i formati di cui avrete mai bisogno, mentre Acrobat ne comprende anche altri a dir poco unici.

Valutazione Creazione/Conversione:

PDFelement-4 stelle

Adobe Acrobat-5 stelle

Prezzo

PDFelement e Adobe Acrobat offrono una gamma di funzionalità estremamente simile, comprendente la conversione di documenti scannerizzati in PDF compilabili, ricercabili e modificabili, l’esportazione dei PDF in vari formati, la modifica, la firma e la compilazione dei moduli, l’aggiunta di commenti e la condivisione di file.

Ma sebbene le funzionalità siano sostanzialmente sullo stesso piano, PDFelement è molto più accessibile e competitivo in termini di costo. PDFelement mette a disposizione due diverse modalità di licenza. È possibile sottoscrivere un abbonamento annuo oppure acquistare una licenza permanente. Entrambe le opzioni sono più economiche dell’acquisto di Acrobat.

Valutazione Prezzo:

PDFelement-5 stelle

Adobe Acrobat-3 stelle

Tutti noi abbiamo bisogno di un efficace strumento per la gestione dei PDF che sia capace di creare, convertire, modificare e compilare i PDF, tra le altre cose. Nel confronto con Adobe Acrobat, PDFelement si connota come l’alternativa perfetta, specie se consideriamo il fatto che, a quasi parità di funzioni, PDFelement è molto più conveniente a livello di prezzo. Come se non bastasse, in alcuni aspetti PDFelement si rivela molto più efficace e semplice da usare di Adobe Acrobat.