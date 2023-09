La mini-pompa per bici ROCKBROS a soli 10 €

Volete avere sempre con voi una pompa capace di gonfiare le ruote della bicicletta in situazioni di emergenza? Allora sappiate che al momento ne trovate una piccolissima in offerta speciale.

È la ROCKBROS da 130 Psi, capace quindi di gonfiare le ruote delle biciclette ma anche semplicemente il pallone per una partita al volo con gli amici. Il suo principale punto di forza è che è piccolissima: è lunga appena 14 centimetri da chiusa e, quando la si usa per gonfiare, alla massima estensione sfiora i 22 centimetri.

Così piccola e leggera (meno di 70 grammi) quindi che entra nella tasca dei pantaloni o nel taschino della camicia, ma abbastanza potente da poter risultare efficace in caso di bisogno.

È costruita in lega di alluminio, quindi è anche piuttosto resistente sia all’usura che alla pioggia, ma anche alle cadute, e in dotazione è compreso l’adattatore per convertire l’attacco per camere d’aria tra AV e FV. Trovate anche l’adattatore per gonfiare i palloni e una piastra di aggancio-sgancio rapido con laccio a strappo per fissarla alla canna della bicicletta, in modo da averla sempre a portata di mano.

Ma come dicevamo è abbastanza piccola da poter essere trasportata anche direttamente nel borsello montato sul manubrio o direttamente infilata in un marsupio.

Si tratta quindi di una soluzione non certo senza fatica visto che è una pompa manuale e non un mini-compressore elettrico, ma ciò non toglie che rimane comunque tra le pompe più piccole, leggere, compatte e tascabili che attualmente potete trovare sul mercato.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 36,14 € potete risparmiare il 71% spendendo 10,24 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.