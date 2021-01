La nuova generazione di HR-V nella gamma elettrificata di Honda del 2021

Honda svelerà la nuova generazione del SUV compatto HR-V a febbraio di quest’anno. Per la prima volta, sarà disponibile soltanto in modalità ibrida, dotato della tecnologia a due motori e:HEV. Il produttoere promette una configurazione del propulsore, in grado di garantire elevate prestazioni e consumi efficienti.

Il nuovo HR-V testimonia l’impegno di Honda nel concretizzare la sua “Visione Elettrica” per l’Europa, che prevede l’elettrificazione dei principali modelli entro il 2022. Il SUV compatto HR-V, infatti, è soltanto l’ultimo modello in ordine cronologico ad ampliare l’offerta ibrida e:HEV della Casa di Tokyo, che vede in prima linea i modelli CR-V, JAZZ e JAZZ Crosstar.

La presentazione globale del nuovissimo Honda HR-V avverrà il prossimo 18 febbraio 2021.

Il 2020 si è chiuso con dati noin rassicuranti per quanto riguarda il mercato delle auto nuove, con forti cali nel settore, escluso il segmento delle auto ibride. Secondo l’Anfia, l’Associazione Nazionale della Filiera Automobilistica, il 2020 si chiude con una notevole quota di auto ibride ed elettriche vendute e immatricolate: ben +231% a novembre e +108% da inizio 2020. Le autovetture mild e full aumentano del 204% nel mese, con una quota di mercato del 23% , e del 94,5% nei primi undici mesi 2020, con una quota del 16% (era del 6% lo stesso periodo del 2019).

Le autovetture ricaricabili vendute a novembre 2020 sono il 369% in più rispetto a novembre 2019, grazie alle forti variazioni positive sia delle autovetture elettriche (+341,5% e 3,5% di quota), che, soprattutto, delle ibride plug-in (+399% e 3,5% di quota), le quali, insieme, rappresentano il 7% del mercato nel mese e il 4% da inizio anno. Nel cumulato dei primi undici mesi del 2020, le elettriche e le ibride ricaricabili aumentano del 195,5% rispetto allo stesso periodo del 2019.

