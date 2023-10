La nuova versione di Teams per Windows e Mac, rinnovata e più veloce

Microsoft ha distribuito una nuova versione di Teams, client per comunicazione e collaborazione che combina chat di lavoro, funzionalità di teleconferenza, condivisione di contenuti e integrazione delle applicazioni.

Dopo una versione preliminare disponibile come Preview da marzo, e anni di sviluppo, gli utenti macOS e Windows hanno ora a disposizione una nuova release di Teams.

Microsoft riferisce che l’ultima versione di Teams è fino a due volte più veloce rispetto a prima e usa il 50% di memoria in meno. Si tratta di peculiarità che saranno gradite dagli utenti di computer meno recenti; anche l’installazione di Microsoft Teams è più veloce, così come il lancio dell’app e l’accesso alle riunioni; l’app, inoltre, occupa molto meno spazio su disco rispetto a prima.

Tutte queste migliorie derivano dall’abbandono del framework Electron e all’adozione della tecnologia WebView2 di Microsoft. Gli sviluppatori hanno sfruttato inoltre la libreria React, una libreria JavaScript per interfacce utente front-end che agevola l’esecuzione di altri processi e facilita la creazione di applicazioni Web dinamiche.

Come accennato, l’ultima versione di Teams è stata messa a disposizione come versione preliminare per mesi; mancavano alcune funzionalità ma queste sono state integrate nella versione definitiva. Anupam Pattnaik, responsabile di Microsoft per questo prodotto, riferisce che l’ultima versione di Teams include tutto ciò che ha reso nota l’app di produttività, incluse le funzioni di condivisione dello schermo, funzionalità avanzate come chiamate di gruppo, messaggi vocali e trasferimenti di chiamata, funzioni per condividere e modificare file insieme, ricerche contestuali nelle chat e nei canali, ecc.

È stata semplificata la gestione delle notifiche e l’app tiene conto della modalità scura o chiara in base alle impostazioni del sistema operativo.

Nell’ultima versione è incluso anche il Copilot: l’assistente IA permette di eseguire varie attività durante una chat o un meeting; può generare riassunti e cercare informazioni in documenti, mail, calendari, ecc.

L’aggiornamento alla nuova versione sarà proposto automaticamente nel corso dei prossimi mesi per gli abbonati con licenza Microsoft 365 e Teams Essentials. Gli utenti entreprise possono testare la nuova app, selezionando l’interruttore visibile in alto a sinistra per l’aggiornamento.