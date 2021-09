La nuova Xiaomi Stick TV si mostra in foto

I dispositivi che trasformano le TV tradizionali in vere e proprie smart TV sono ormai all’ordine del giorno, ma tra le più interessanti ci sono certamente le TV Stick: tra queste le Xiaomi Mi TV Stick, con il costruttore che si prepara a lanciare sul mercato un nuovo modello di dongle HDMI. Ecco le prime foto apparse in rete.

La prima immagine apparsa in rete del nuovo stick mostra la chiavetta pressoché pronta. E’ un segnale che il dispositivo è a buon punto e presto potrebbe raggiungere il mercato. Sembra che perderà il suffisso “Mi”, come accaduto per gli ultimi smartphone Xiaomi 11 rilasciati dalla società. Se questo fosse vero prenderebbe il nome di Xiaomi TV Stick e avrebbe misure pari a 1024 x 10 cm, ossia maggiori rispetto al modello già disponibile sul mercato.

Seguendo la sua nuova strategia di eliminare il nome “Mi”, il nuovo dispositivo si presenta con un nuovo logo Xiaomi stampato sul corpo. Questo dovrebbe portare a una riformulazione del nome in Xiaomi TV Stick o TV Xiaomi.

La nuova generazione del prodotto porta con sé aspettative importanti sui miglioramenti, che verranno senz’altro promossi dal marketing del colosso cinese. L’attuale Mi TV Stick offre una risoluzione di uscita di 1024p, 1GB di memoria RAM, 8GB di spazio di archiviazione, Bluetooth 4.2 e CPU quad-core Cortex-A30. Tuttavia, non supporta le tecnologie di imaging come HDR e Dolby Vision.

Con funzionalità ancora incerte, avrebbe senso per Xiaomi migliorare alcuni di questi aspetti, tra cui, ad esempio, il supporto per la risoluzione Ultra HD e protocolli come HDR10+ e Dolby Vision. Ciò renderebbe la novità più competitiva in un mercato in cui Google, Roku e Amazon offrono opzioni con funzionalità avanzate, e dove anche Realme sembra essere in procinto di investire.

Un altro cambiamento che potrebbe arrivare con il successore della precedente Mi TV Stick riguarda il telecomando, ma per il momento questo non è ancora trapelato in nessuna immagine. Nella prima generazione c’erano pulsanti dedicati ai servizi Netflix e Amazon Prime Video, oltre ad offrire una scorciatoia per Assistente Google.

Poiché Xiaomi ha commercializzato sia Mi Box S e Mi TV Stick in Italia, è facile aspettarsi anche l’arrivo di questa nuova generazione di Android TV nel nostro Paese. Per tutto quello che c’è da sapere sugli smartphone Xiaomi 11 di ultima generazione è possibile consultare questo articolo di macitynet.