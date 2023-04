Nothing Ear Stick, gli auricolari di stile in sconto a solo 69,99€

Gli auricolari di Nothing Ear Stick sono in sconto su Amazon, solo 69,99 euro invece che 119,99 euro.

Il prezzo rappresenta un forte incentivo all’acquisto di questi accessori, il primo prodotto di Nothing azienda britannica che si sta facendo largo per la sua meticolosa cura nel design nel favorevole rapporto tra prezzo e prestazioni. Proprio design, prezzo e prestazioni sono il segno distintivo dei Nothing Ear Stick.

Gli auricolari Nothing sono da segnalare per l’originale profilo, la scatola di ricarica trasparente e il peso leggerissimo (4,4 g). Hanno una forma ergonomica studiata nel dettaglio che ricorda quella degli Airpods 3 pur senza imitare il prodotto Apple in maniera pedissequa.

Dal punto di vista tecnico hanno driver sensibili da 12,6mm gestiti da un software avanzato e molto intelligente. Ottima anche l’applicazione che consente di regolare vari aspetti. Non hanno un sistema attivo di riduzione del rumore ma in compenso hanno un software intelligente che rileva una perdita di bassi quando si indossano gli auricolari e imposta l’equalizzatore al livello ottimale.

Tra le altre funzioni ci sono la tecnologia Clear voice per una buona qualità delle chiamate anche in condizioni di vento e in mezzo alla folla. Ottima la batteria: fino a 7 ore di riproduzione. La ricarica per soli 10 minuti permette due ore di ascolto 2 ore. 12 ore di conversazione con custodia di ricarica e 3 ore con auricolari.

I Nothing Ear Stick sono stati affiancati prima dai Nothing Ear (1) e recentemente dai Nothing Ear (2) ma restano un buonissimo prodotto, specialmente al prezzo di oggi.

Click qui per acquistare a 69,99€