La polizia di New York passa ad iPhone per i verbali di pattugliamento

Dal 17 febbraio il New York City Police Department (NYPD) eliminerà i tradizionali memorandum scritti a mano, documentando i pattugliamenti con un’app per iPhone.

Il New York Times spiega che da più di un secolo il dipartimento di polizia di New York chiede ai suoi ufficiali di tenere un promemoria scritto mentre sono di pattuglia. Su questo memorandum sono annotati rapporti, arresti, dichiarazioni di vittime di reati e testimoni, ma anche le pause pranzo. Il NYPD ha ora deciso il passaggio al digitale per organizzare meglio e semplificare l’accesso alle informazioni registrate.

Il passaggio al digitale permette al dipartimento di effettuare ricerche per data o parole-chiave e consente di dire addio agli appunti scritti, con conseguente risparmio di tempo, percorrenze e minori sforzi.

Sugli iPhone forniti dal dipartimento sarà presente un’app che consente di scrivere note da inviare a un database centralizzato. La transizione rappresenta un cambiamento importante nel mondo in cui il dipartimento conserva giornalmente i registri di oltre 30.000 componenti in divisa, e migliorerà notevolmente le modalità di accesso agli appunti.

Oltre alla rilevanza storica dei memo, le diciture negli appunti possono diventare importanti documenti legali. Funzionari del Dipartimento riferiscono che la transizione contribuirà ad eliminare eventuali abusi come voci false ed evitare perdite di tempo per la necessità di decifrare grafie indecifrabili.

Dopo eventuali arresti, gli ufficiali devono consegnare ai pubblici ministeri annotazioni rilevanti su scene del crimine, dichiarazioni di indagati e vittime; se chiamati a testimoniar, quando richiesto è necessario portare i memo in tribunalee. Gli appunti rimangono con gli agenti, i quali devono conservarli, anche dopo il pensionamento, giacché potrebbero essere richiesti come prove ricevendo un mandato di comparizione in futuri processi civili e penali.

D’ora in poi sarà il dipartimento a occuparsi della conservazione dei dati, semplificando l’accessi agli atti. Per la creazione dell’app, sono stati sfruttati i suggerimenti degli agenti di polizia; l’app consente di caricare foto e altri elementi in grado di offrire una visione più olistica della situazione memorizzata. Non tutti apprezzano l’arrivo dell’app ma più che altro per motivi “nostalgici”: i più anziani, sono ancora legati a carta e penna; per i più giovani, ovviamente la transizione sarà banale.