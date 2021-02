La powerbank di JIGA da 30.000 mAh è in sconto con un codice a 23 euro

C’è in offerta una batteria capace di ricaricare tutto e ricaricarsi con tutto. E’ di JIGA, ha una capacità pari a 30.000 mAh e grazie ad un codice sconto ve la portate a casa per 23 euro.

Il punto forte di questa powerbank è nelle tre prese in ingresso che consentono di ricaricarla sia tramite un comune cavetto microUSB, sia con uno con spina USB-C che con uno con spina Lightning, il che vuol dire che vi basterà avere in tasca un solo cavetto, quello che normalmente usate per ricaricare il vostro telefono, per poter ricaricare anche la batteria.

Presenta poi tre uscite USB-A 3.0 che possono ricaricare a piena velocità (grazie alla tecnologia Quick Charge 3) fino a tre dispositivi contemporaneamente, quindi è una valida soluzione anche per tutta la famiglia che si trova a dover ricaricare i propri dispositivi durante un’escursione, in campeggio o in tutte quelle situazioni in cui non è disponibile una presa di corrente dove collegare l’alimentatore.

A tal proposito segnaliamo anche la presenza di una torcia LED incorporata che permette di usare l’energia accumulata nelle celle di questa powebank anche come luce in situazioni di emergenza.

Data l’elevata capacità della batteria, pari a 30.000 mAh, è possibile ricaricare completamente più e più volte qualsiasi dispositivo. Ad esempio, stando alla tabella condivisa dal produttore, un iPad Pro si può ricaricare da 0% a 100% per circa 3,9 volte mentre un iPhone 12 può beneficiare di oltre 10 ricariche complete.

Per conoscere la quantità di energia residua basta schiacciare il pulsante centrale, incorniciato da 5 indicatori LED ciascuno dei quali rappresenta il 20% di energia. In base al numero di LED accesi è possibile avere una stima dell’energia ancora disponibile.

Questa batteria come dicevamo è di JIGA e normalmente costa circa 33 euro. Tuttavia fino al 7 febbraio è possibile inserire il codice CVY9KSLT nel carrello e comprarla spendendo 23 euro. La spedizione è inclusa nel prezzo.