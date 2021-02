Apple supera tutti, è la società più ammirata al mondo nel 2021

La classifica annuale delle società più ammirate, stilata da Fortune, e che prende in esame le aziende di tutto il mondo, è stata appena rilasciata: ancora una volta, Apple continua il suo dominio di lunga data in questa particolare graduatoria, battendo ancora una volta Amazon, Microsoft e Disney, tutte in lizza per il primo posto.

Per l’edizione 2021, Fortune ha ristretto il sondaggio a circa 1.500 società. Per determinare quelle più apprezzate in 52 settori, Korn Ferry ha chiesto a dirigenti, direttori e analisti di valutare le imprese nel proprio settore in base a nove criteri, dal valore dell’investimento e dalla qualità della gestione e dei prodotti, passando per la responsabilità sociale e la capacità di attrarre talenti.

Fortune ricorda che questo è il 14° anno di Apple in cima alla lista delle società più ammirate al mondo. Mentre Apple è stata in grado di battere altri giganti della tecnologia come Amazon e Microsoft, Fortune osserva che Disney – che si è classificata al 4° posto – è in cima alla categoria dell’intrattenimento da ben 18 anni.

A completare la top 10 ci sono Starbucks, Berkshire Hathaway, Alphabet, JP Morgan Chase, Netflix e Costco. La classifica completa, ad ogni modo, si trova direttamente a questo indirizzo. Sebbene questo studio non riguardi solo le prestazioni finanziarie, Apple ha avuto un 2020 piuttosto positivo, nonostante la pandemia, e che ha portato l’azienda a concludere il suo primo trimestre 2021, che per Cupertino corrisponde agli ultimi tre mesi del 2020, con 111 miliardi di entrate. Tutti i dettagli della presentazione Apple dei risultati trimestrali record sono qui.

Il colosso dello streaming Netflix è tornato tra i primi 10 classificati. Il gigante dello shopping Walmart all’11esimo, e Target al diciassettesimo, tutti in grado di ottenere punteggi più alti rispettivamente dal 2011 e dal 2008. Inoltre, il produttore di chip Nvidia, il fornitore medico Abbott Laboratories e PayPal hanno fatto il loro debutto nella Top 50.

Ricordiamo che, invece, Apple si è piazzata al dodicesimo posto nella classifica Fortune Global 500 del 2020 con vendite totali di 260.174 miliardi di dollari, mentre le cose sono andate decisamente meglio nella classifica fatta in base ai profitti, dove Apple è risultata al terzo posto, superata solo da Berkshire Hathaway e Saudi Aramco, la società petrolifera che si contende con Cupertino il titolo di società più capitalizzata al mondo.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple, Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti.