La prossima settimana Margrethe Vestager incontrerà Tim Cook

Margrethe Vestager, la numero uno dell’autorità antitrust europea, incontrerà la prossima settimana gli amministratori delegati di Apple, Alphabet (Google). Broadcom e Nvidia.

Lo riferisce Reuters spiegando che gli incontri avverrà negli Stati Uniti (a San Francisco e Paolo Alto) e che Vestager è reduce dalla fallita candidatura a capo della Banca europea per gli investimenti con sede in Lussemburgo.

Con Tim Cook di Apple, Sundar Pichai di Google e gli altri CEO, discuterà della regolamentazione digitale europea e della sua politica della concorrenza.

A dicembre Apple ha accettato di aprire ai rivali la tecnologia per i pagamenti contactless/NFC in Europa. Le banche si sono lamentate del privilegio di Apple Pay rispetto ad altri sistemi di pagamento grazie all’accesso esclusivo al chip NFC nei suoi dispositivi. Nel maggio 2022, l’autorità antitrust dell’UE aveva obiettato al colosso di Cupertino il fatto di limitare l’accesso dei concorrenti alla sua tecnologia di pagamento “tap-and-go” su dispositivi mobili, rendendo difficile lo sviluppo di servizi alternativi di portafoglio mobile su dispositivi Apple. La Commissione Europea è in attesa di feedback da parti di rivali e clienti, e decisione specifiche in merito non sono state ancora prese.

Apple deve affrontare diverse questioni in Europa che saranno probabilmente oggetto di discussione con Tim Cook, compresa la questione della multa da 14,3 miliardi per tasse non versate, in sospeso; questa causa era stata archiviata ma l’Autorità Antitrust ha fatto ricorso e secondo l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea, la precedente archiviazione va annullata, e bisogna riaprire il procedimento.

Altro argomento di conversazione potrebbe essere il Digital Markets Act (DMA), la normativa sui mercati digitali che tiene conto di imprese che operano nel digitale e detengono una posizione economica forte, con un impatto significativo sul mercato interno, occupano una forte posizione di intermediazione, e detengono “una posizione solida e duratura sul mercato”.

