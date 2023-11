La stazione di ricarica SATECHI Dock5 è in sconto al Black Friday

Se volete ricaricare fino a cinque dispositivi insieme occupando una sola presa e senza creare disordine e scompiglio sulla scrivania allora fareste bene ad approfittare delle offerta Black Friday sul SATECHI Dock5, una stazione di ricarica elegante e perfettamente funzionale per questo scopo.

Presenta un’ampia base di appoggio per quattro dispositivi (smartphone o tablet) che, posizionati orizzontalmente, possono restare inclinati così da mostrare eventualmente parte dello schermo in caso ricevano una notifica. È abbastanza pesante da sostenerli tutti, anche tablet da 11-12 pollici come gli iPad Pro, e per collegarli mantenendo l’ordine al massimo basta usare cavetti lunghi 10-15 centimetri, quanto basta per raggiungere la porta che si trova sul lato della struttura.

L’utente ha a disposizione due prese USB-C con ricarica rapida Power Delivery, ciascuna capace di erogare fino a 20 Watt; le altre due prese sono invece USB-A, ed erogano al massimo 12 Watt l’una.

Il quinto dispositivo in ricarica può sfruttare invece la base di appoggio con tecnologia wireless: qui l’erogazione massima garantita dalla tecnologia Qi è di 10 Watt, sufficiente quindi per una ricarica abbastanza rapida degli iPhone, o alla massima velocità per qualche accessorio, come ad esempio gli AirPods (Pro compresi).

L’alimentazione della stazione di ricarica come dicevamo avviene collegandola alla presa elettrica tramite la spina (italiana) già presente.

Chi la acquista ha già quindi tutto l’occorrente per poterla utilizzare fin da subito. Eventualmente c’è solo da acquistare a parte i cavetti corti (se non si hanno già) per il massimo ordine; ma funziona con qualsiasi cavo, anche quelli più lunghi che si hanno in casa, quindi non è un acquisto obbligato.

La promozione