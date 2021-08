MacBook, un brevetto di Apple con doppio display e tastiera virtuale

Dal Patent and Trademark Office statunitense si apprende l’esistenza di un brevetto di Apple per quello che sembra un MacBook con doppio display, una tastiera virtuale configurabile in vari modi e funzionalità per la ricarica wireless di iPhone collocando quest’ultimo nell’angolo inferiore sinistro del notebook.

Il brevetto risale a tre anni addietro ma solo ora è terminato il procedimento di esame e concessione, concludendo l’intero iter brevettuale.

Nei disegni si vede un computer che al posto della tradizionale tastiera mostra una tastiera virtuale che può essere configurata in vari modi con tasti virtuali, utilizzabile anche per riprodurre un controller da gioco e interpretare le tradizionali gesture di iOS come pinch e zoom.

Dettagli sul brevetto sono riportati dal sito Patently Apple, che spiegache nel brevetto si fa riferimento alla possibilità di interagire con il mondo esterno mediante sensori come ad esempio sensori biometrici, lettori di impronte digitali e ricarica wireless inversa. Non manca il riferimento a un sensore per il Face ID che consentirebbe lo sblocco mediante il riconoscimento facciale. Il sistema di input dalla tastiera virtuale permette di ignora impulsi accidentali del trackpad con il palmo della mano mentre si utilizza la tastiera, ignorando la forza applicata erroneamente sulla regione virtuale che mostra il trackpad, in modo da non causare un movimento non corretto del cursore o un clic in una posizione errata.

Lo scorso anno fu scovato un diverso brevetto di Apple relativo a una “tastiera camaleontica” con tasti riconfigurabili all’infinito a seconda delle esigenze (sotto ogni tasto è previsto un piccolissimo display OLED a bassa risoluzione).

Come sempre, ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.