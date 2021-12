Apple nasconde una sorpresa di Natale nell’app Apple Store

Con le festività di Natale ormai imminenti Apple fa una sorpresa ai suoi utenti inserendo un simpatico easter egg all’interno di una delle sue app, per la precisione l’app Apple Store. Grazie a questa app è possibile consultare l’intero catalogo prodotti e accessori di Cupertino, effettuare acquisti, consultare il calendario degli eventi Today at Apple per registrarsi a quelli desiderati, ottenere consigli e suggerimenti per i propri dispositivi e computer Apple e altro ancora.

Per attivare la sorpresa di Natale nell’app Apple Store occorre digitare la frase let it snow all’interno del campo di ricerca: non serve nemmeno premere invio per veder comparire subito sullo schermo dei fiocchi di neve che cadendo dall’alto svolazzano sul display. È anche possibile giocherellare un po’ scuotendo iPhone, in questo modo la neve si muove rispondendo alle sollecitazioni, con un effetto che ricorda un globo in vetro a tema natalizio.

In realtà questa piccola ma simpatica sopresa per Natale all’interno dell’app Apple Store non è nuova, perché è stata avvistata la prima volta già nel 2017. Anche se in passato non era tipico da parte di Apple aggiungere sorprese di questo genere nelle sue app o negli inviti ai keynote, da alcuni anni a questa parte la multinazionale di Cupertino sembra aversi preso gusto

Ad esempio, da quando Apple ha introdotto iPhone con uno scanner LiDAR, tutti gli inviti per i keynote presentano una sorta di easter egg in realtà aumentata, che di solito anticipa una caratteristica imminente di un prodotto di prossima presentazione.

Anche se ormai sono passati alcuni anni da quando Apple ha reso disponibile per la prima volta questa sorpresa let it snow nell’app Apple Store, come rileva Appleosophy, è bello vederla ritornare in tempo per le festività di Natale.

Ricordiamo che Apple ha pubblicato, anche per quest’anno, il suo cortometraggio di fine anno per festeggiare il Natale: questa volta la storia parla di una bambina che vuole salvare Simon, un pupazzo di neve. Una storia per tutti coloro che non vedono l’ora che arrivino le vacanze e il Natale. Diretto dal candidato all’Oscar Jason Reitman e dal padre, il candidato all’Oscar Ivan Reitman.