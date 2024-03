Ecco iOS 17.4, cosa cambia e come scaricarlo subito sul vostro iPhone

Dopo meno di due mesi dal lancio della versione di beta, è disponibile in versione definitiva e per tutti iOS 17.4.

L’aggiornamento del sistema operativo, compatibile con tutti gli iPhone con cui era compatibile iOs 17, porta con sé alcune novità di un certo interesse dal punto di vista funzionale, anche se la più importante dal punto di vista generale, è la possibilità di installare negozi di applicazioni alternative ad App Store e quella di avere una scelta libera, fin dal lancio del sistema operativo, sul browser preferito. In pratica Safari non è il sistema di navigazione di default.

Apple con questo si adegua al Digital Markets Act, una disposizione dell’Unione Europea che andrà in vigore da domani, in virtù della quale ha imposto le scelte al fine di rendere maggiormente competitiva la piattaforma iOS per iPhone.

Qui di seguito vediamo nel dettaglio tutte le novità di iOS 17.4 così come le elenca Apple.

Tutte le novità di iOS 17.4

App nell’UE

I residenti dell’Unione europea ora avranno a disposizione nuove opzioni per:

Installare app da piattaforme alternative

Installare browser web con motori di rendering alternativi

Gestire il browser web di default alla prima apertura di Safari

Utilizzare opzioni di pagamento alternative per le app su App Store che mostrano l’icona degli acquisti esterni

Alcune opzioni richiedono il supporto dello sviluppatore.

Emoji

Nella tastiera delle emoji sono ora disponibili le nuove emoji del fungo, della fenice, del frutto del lime, della catena spezzata e delle teste che fanno cenno di sì e di no.

Ora 18 emoji di persone e parti del corpo includono un’opzione per orientarle nella direzione opposta.

Podcast

Le trascrizioni ti consentono di seguire il contenuto degli episodi grazie al testo che si evidenzia in modo sincronizzato con l’audio in inglese, spagnolo, francese e tedesco.

Puoi leggere la trascrizione completa degli episodi, cercare una parola o una frase al suo interno o selezionare un punto da cui riprodurre. È inoltre compatibile con funzionalità di accessibilità come “Dimensioni testo”, “Aumenta contrasto” e VoiceOver.

L’aggiornamento include i seguenti miglioramenti e risoluzioni di problemi:

“Riconoscimento brani” ti consente di aggiungere le canzoni rilevate alle playlist e alla libreria di Apple Music e Apple Music Classical.

Siri include una nuova opzione per leggere ad alta voce i messaggi ricevuti in qualsiasi lingua supportata.

“Protezione del dispositivo rubato” introduce la possibilità di abilitare un livello di sicurezza superiore in qualsiasi posizione.

“Stato batteria” in Impostazioni mostra i cicli di carica, la data di produzione e il primo utilizzo su tutti i modelli di iPhone 15 e iPhone 15 Pro.

È stato risolto un problema per cui le immagini dei contatti non venivano visualizzate nell’app Dov’è.

È stato risolto un problema per gli utenti della tecnologia Dual SIM per cui il numero di telefono passava da principale a secondario ed era visibile a un gruppo in cui era stato inviato un messaggio.

Come installare iOS 17.4

Per installare iOS 17.4 è possibile e consigliabile operare direttamente dda iPhone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente. L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.

Se non riuscite a eseguire l’aggiornamento in modalità wireless, è possibile utilizzare il computer per ottenere l’aggiornamento iOS più recente da Mac o PC sfruttando iTunes o il Finder del Mac con i sistemi operativi più recenti.

Se non avete mai collegato iPhone al Mac oppure non lo collegate da tempo, potrebbe essere necessario scaricare un aggiornamento. Poi cliccate su Generali –> Cerca Aggiornamenti

Con il dispositivo collegato via USB: