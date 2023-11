Lambretta rinasce e diventa Elettra

La Lambretta torna a sfidare la storica rivale genovese Vespa anche nel mercato dell’elettrico: con un annuncio che arriva esattamente sette anni dopo la presentazione della prima Vespa a motore elettrico ecco arrivare Elettra, ultimissima versione del mito degli anni ’50 con alimentazione ovviamente a batteria.

Come fu per la Vespa elettrica l’azienda ha scelto la fiera delle due ruote EICMA 2023 per la presentazione ufficiale, che si terrà dal 9 al 12 novembre a Milano, stessa città dove è nata appunto l’industria Innocenti, produttrice della storica Lambretta fino al 1972, cioè quando il governo indiano comprò la catena di montaggio per tre miliardi di Lire.

Dal 2006 il marchio – che si ispira al fiume Lambro dove appunto sorgevano i primi stabilimenti dell’azienda – è concesso in licenza alla società inglese Fine White Line Ltd (FWL) e, dal 2010, anche in sub licenza a MEG e CLAG attraverso la consociata Lambretta Scooters Ltd.

Per ora la produzione di Elettra – spiega il manager olandese, Walter Scheffrahn – rimarrà fuori dall’Italia, ma l’idea è quella di aprire un centro stile Lambretta a Milano, dove appunto è cominciato tutto.

Dettagli tecnici

Parlando del veicolo, Elettra usa un pacco batterie da 4,6 kWh che si ricarica con la spina di casa in circa cinque ore e mezza oppure in 36 minuti con le colonnine a ricarica rapida, e offre fino a 127 chilometri di autonomia viaggiando a 40 Km/h.

Coppia di 258 Nm e velocità massima di 110 chilometri orari, quindi in linea coi 125cc, e poi pesa appena 135 chili, con un’altezza sella adatta a tutti (78 cm). E poi ruote da 12 pollici come l’originale a benzina, e classica sospensione anteriore “a ruota tirata” con doppio ammortizzatore. Inedita (per l’azienda) invece quella al posteriore, con un’unità posizionata in orizzontale sopra al motore e collegata con un braccetto al forcellone in alluminio.

Sul manubrio freni a scomparsa, faro anteriore con forma a uncino e scocca posteriore che si solleva con un click sul telecomando per accedere al vano batteria, con portacasco e portaoggetti inclusi.

Data di lancio e prezzo ancora sconosciuti; inoltre queste specifiche tecniche, trattandosi di una prima versione, al momento della commercializzazione potrebbero essere un filo diversi.

