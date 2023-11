Mario e Zelda risollevano Nintendo nel tramonto di Switch

Le vendite digitali dei giochi Nintendo, in primis Zelda e Mario, stanno aiutando l’azienda a continuare a ottenere buoni risultati mentre il ciclo di vita della console principale Switch si avvicina alla fine. Nel suo ultimo rapporto sugli utili, che va da marzo a settembre 2023, Nintendo ha rivelato di aver venduto 19,5 milioni di copie di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, rilasciato a maggio scorso.

La società, inoltre, ha venduto 2,61 milioni di unità di Pikmin 4 dopo il suo lancio a luglio, mentre Mario Kart 8 Deluxe ha registrato un aumento di 3,22 milioni di unità vendute dopo la proiezione del film The Super Mario Bros Movie ad aprile. Nintendo, in totale, ha venduto finora 57,01 milioni di copie del gioco di corse kart.

Il colosso dei videogiochi di Kyoto afferma che altri titoli per Switch hanno continuato a crescere costantemente, inclusi quelli di altri sviluppatori, e che ci sono stati 16 giochi che hanno venduto milioni di unità solo nel periodo sopra citato. Nel complesso, le vendite digitali dell’azienda ammontano a 1,45 miliardi di dollari da marzo a settembre, quasi il 16% in più rispetto alle vendite digitali dello stesso periodo dell’anno scorso.

“A seguito di questi fattori”, afferma Nintendo, le vendite complessive delle unità della famiglia Switch sono aumentate del 2,4% anno su anno, raggiungendo 6,84 milioni di unità.

Nintendo ha venduto il 32,8% in più di Switch OLED in questo periodo rispetto all’anno scorso, ma ha venduto solo 1,25 milioni di unità del modello Switch base, registrando una diminuzione delle vendite del 44% anno su anno. La diminuzione delle vendite per il modello Switch Lite non è stata altrettanto drammatica, ma Nintendo ha comunque venduto il 1,9% in meno di unità.

Nei prossimi mesi Nintendo intende rilasciare più titoli per invogliare le persone a continuare a giocare su Switch e ad acquistare più di una console per giocare a casa e in movimento. Per questa stagione natalizia, ci sono rilasci importanti, tra cui WarioWare: Move It!, Super Mario RPG e contenuti aggiuntivi per Pokémon Scarlet e Pokémon Violet.

Nintendo Switch 2

Per quanto riguarda il futuro ci si aspetta che Nintendo rilasci la sua nuova console principale l’anno prossimo; negli scorsi mesi sembra che Nintendo abbia già mostrato agli sviluppatori le capacità di ray-tracing e altre tecnologie più avanzate del nuovo dispositivo, durante una riunione segreta a porte chiuse.

Per tutte le notizie che riguardano il mondo dei videogiochi il link da seguire è direttamente questo.