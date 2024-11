Meduse in bottiglia con la lampada speciale a soli 10 €

Pubblicità

La lampada da tavolo effetto medusa offre un’illuminazione particolare e una decorazione vivace per qualsiasi ambiente. Se vi interessa al momento è in offerta speciale a soli 10 €.

Simile a una lava-lamp, questa lampada è caratterizzata da due meduse artificiali che sembrano nuotare realmente all’interno di un liquido che cambia colore (si può scegliere tra 5 colori) grazie a un sistema di illuminazione sottostante, creando un’atmosfera magica e dinamica.

Con un’altezza di 25,5 cm e un diametro di 9 cm, questa lampada si adatta facilmente a diverse superfici, rendendola un’ottima idea regalo per tutte le occasioni. Non solo svolge un’importante funzione decorativa, ma agisce anche come un vero e proprio punto luce, contribuendo a creare un’atmosfera accogliente e rilassante in casa, in ufficio o in spazi pubblici.

Simulando la calma dell’oceano, il produttore afferma che una lampada come questa può aiutare a ridurre ansia e stress. È particolarmente indicata anche per anziani e bambini con esigenze speciali come demenza, ADHD e autismo, offrendo un supporto visivo che può tranquillizzare e stimolare la concentrazione.

La lampada è alimentata tramite USB oppure può funzionare con 3 batterie stilo AA (non incluse). È facile da utilizzare grazie a un semplice click on/off e a un secondo pulsante per la selezione del colore, permettendo a chiunque di adattare l’illuminazione all’umore o all’occasione.

Nonostante l’effetto scenico, non richiede liquidi particolari, ma utilizza semplice acqua, da aggiungere manualmente, il che la rende anche facile da mantenere.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 52 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare l’80% andando a spendere intorno ai 10 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.