Lanciata ufficialmente la serie Doogee S89

Come anticipato nelle scorse settimane, la serie Doogee S89 è finalmente disponibile sul mercato. E’ il primo telefono che viene spedito con un caricabatterie da 65 Watt – spiega l’azienda in occasione del lancio, avvenuto proprio in queste ore – e servirà per ricaricare rapidamente l’imponente batteria da 12.000 mAh.

Per i campeggiatori e gli appassionati delle vacanze all’aria aperta che trascorrono giorni e giorni lontani da una presa elettrica questa è una buona notizia, perché significa avere tra le mani un telefono che sopravvive dai 3 ai 5 giorni (a seconda delle abitudini dell’utente) senza doverlo mai ricaricare.

Per dire, tutta questa energia permette di videogiocare per 16 ore consecutive, oppure per guardare film in streaming per oltre 18 ore. Ma una batteria capiente può voler dire anche una ricarica infinita: tuttavia non è il caso del telefono rugged Doogee S89 Pro che, grazie al caricatore da 65 Watt incluso in confezione e al supporto della ricarica rapida vede ripristinarsi la batteria da 0% a 100% in sole due ore.

Una cosa che rende unica questa serie è l’effetto di luce RGB pubblicizzato come “luce che respira”. Si tratta praticamente di una retroilluminazione personalizzabile – dai colori ai motivi, fino alla velocità dell’effetto – che si può applicare a funzioni come le chiamate in arrivo o le notifiche o semplicemente sincronizzare con la musica dando al telefono un aspetto unico.

Tra le altre caratteristiche di questa serie ricordiamo le tre fotocamere sul retro, il processore MediaTek Helio P90, 8 GB di RAM e fino a 256 GB di capacità, NFC, Android 12, certificazioni IP68, IP69K, MIL-STD-810H, pulsante personalizzabile, ricarica inversa e molto altro.

Come dicevamo, la serie S89 debutta oggi su AliExpress e Doogeemall e fino al 26 agosto il prezzo è scontato del 50%, perciò l’S89 Pro costerà 229,99 dollari anziché 459,98 dollari, mentre la versione vanilla scende a 199,99 dollari (invece di 399,98 dollari). Inoltre i primi 200 acquirenti ottengono un ulteriore sconto di 10 dollari.

Al termine della promozione verranno annunciati anche i vincitori del giveaway: per saperne di più visitate la pagina web ufficiale della serie S89.