Elon Musk porta i pagamenti su X tramite VISA

Anche i sostenitori più fedeli di Elon Musk non avevano accolto di buon grado l’acquisto di Twitter poi rinominata in X, ma ora l’instancabile imprenditore segna un altro colpo importante con l’accordo siglato con VISA per portare pagamenti e trasferimenti di denaro direttamente nel social X.

L’annuncio, il primo di molti in arrivo secondo le dichiarazioni di Elon Musk, porta un passo più vicino al sogno di sempre di Elon Musk, quello di creare un’unica app per fare praticamente tutto, denaro e vita finanziaria inclusa, in stile WeChat che spopola da anni in Cina.

L’accordo con Visa è annunciato tramite un post di Linda Yaccarino, CEO di X. Il più grande circuito di carte di credito in USA renderà possibili gli X Wallets per finanziamenti sicuri e istantenei tramite Visa Direct. Gli utenti potranno collegare la propria carta di debito tramite la funzione X Money, in questo modo abilitando pagamenti diretti peer-to-peer simile a quanto possibile fare con Venmo.

Le funzioni possibili tramite Visa includono anche il trasferimento di denaro istantanei sul conto corrente dell’utente. Anche Yaccarino dichiara che questo è solo uno di molti annunci in arrivo riguardanti X Money nel 2025.

Queste funzioni saranno disponibili a partire dagli USA entro il primo trimestre. Secondo alcune fonti intervistate da CNBC uno di primi impieghi di X Money sarà dedicato ai creatori di contenuti che direttamente da X potranno gestire pagamenti e fondi, senza dover impiegare un servizio bancario esterno.

È una storia di lunga data anche quella dela lettera X, sempre impiegata da Elon Musk a mo’ di nome. Ricordiamo che X.com è stata una delle prime banche online per pagamenti agli albori di Internet, venduta dall’allora giovanissimo Elon Musk alla società poi divenuta PayPal. Grazie alla fortuna realizzata con questa cessione Elon Musk ha poi fondato SpaceX e Tesla.